帆宣營收／3月46.58億元 年減3.3%

帆宣（6196）8日公告今年3月合併營收46.58億元，月增約28%，年減3.3%。累計今年第1季合併營收146.15億元，季減4%，年增5.3%。

帆宣2023年合併營收達562.8億元，超越前年的503.67億元高點，年增11.7%，再度刷新歷史新高。稅後純益21.62億元，年減2.2%，為史上次高。每股稅後純益10.96元，連續二年賺逾一個股本。帆宣董事會擬配發6元現金股利，配息率為54.7%。

帆宣今年與佳世達合資成立「達宣智慧」，出任新合公司董事長的高新明透露，帆宣占61%、佳世達持股49%，將整合兩家公司在智慧醫院、AI智慧醫療、尖端醫療設備等領域的專業知識，及帆宣在半導體及系統整合的卓越實力，強強聯手擴大智慧醫療版圖，達宣智慧在兩大上市公司的支持下，啟動智慧醫療創新引擎。

帆宣今天股價下跌2.5元，成交量2,421張，收166.5元。