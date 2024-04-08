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虎門營收／前3月1.47億、年增逾14% 創同期新高

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
虎門總經理廖偉志。記者吳康瑋／攝影
虎門總經理廖偉志。記者吳康瑋／攝影

虎門（6791）8日公告3月營收約0.51億元（共計5,107萬元），月減0.8%、年增達16.6％，累計前3月合併營收達1.47億元，年增高達14.44％，並創下歷年同期新高。公司看好CAE市場需求穩定成長，近年多元化布局效益逐步顯現，營收已連續15個月成長，多項新業務貢獻增加的期待下，今年展望仍然審慎樂觀。

運用GPU強大的平行算能力，虎門多家合作廠商推出加速運算和生成式AI解決方案，助客戶更快、更準確地解決問題，使CAE工具的功能得以更加有效發揮。看好CAE需求將更加普及，除了硬體支援推升CAE需求外，AI技術發展帶動半導體領導的電子產業鏈新興需求等，在產品升級換代周期縮短的競爭趨勢下，虎門提供更多元的軟硬體CAE解決方案，助客戶達成最佳的研發成效。

半導體、無人機通訊、軍工、PCB、電子零組件、法人研發單位、工程單位、傳產等客戶需求，行業分布相當廣泛，帶動虎門3月份營收創歷年同期新高，顯示景氣未明朗前，各產業更積極投入研發以備強化下代產品競爭力，虎門也因此較不受景氣波動影響。

此外，台灣在半導體、無人機、低軌道衛星、軍工等產業的製造能力與產值居全球領先地位，虎門亦看好這些新興產業的需求，藉由提供多元的軟硬體整合解決方案，深耕客戶創造公司營運成長空間。而虎門近期將舉辦各項產業類型研討會活動，包括電子業、模具業、機械業等，歡迎相關人士參與交流，共創雙贏。

半導體 營收

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