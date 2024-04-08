東陽3月合併營收22.82億元創同期新高 股價走高
東陽（1319）3月合併營收22.82億元，創同期新高，AM 3月、Q1營收續旺，雙雙再創史上新高。東陽股價成為百元聚樂部成員後，8日股價繼續走強來到122元、漲1.2%，往挑戰新高129元挺進。
東陽 3月自結合併營收22.82億元，較去年同期成長5%，創同期新高，前3月自結累計合併營收61.74億元，較去年同期累計成長10%，創6年同期新高，東陽持續優化產線，提高市場競爭力。
東陽AM事業3月自結合併營收17.24億元，較去年同期成長12%。前 3月自結累計合併營收46.84億元，較去年同期累計成長19%，單月和Q1合併營收雙創歷史新高。
東陽OEM事業3月自結合併營收5.57億，前3月自結累計合併營收14.90億。包括非合併報表子公司OEM整體累計營收61.94億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言