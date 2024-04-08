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東陽3月合併營收22.82億元創同期新高 股價走高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

東陽（1319）3月合併營收22.82億元，創同期新高，AM 3月、Q1營收續旺，雙雙再創史上新高。東陽股價成為百元聚樂部成員後，8日股價繼續走強來到122元、漲1.2%，往挑戰新高129元挺進。

東陽 3月自結合併營收22.82億元，較去年同期成長5%，創同期新高，前3月自結累計合併營收61.74億元，較去年同期累計成長10%，創6年同期新高，東陽持續優化產線，提高市場競爭力。

東陽AM事業3月自結合併營收17.24億元，較去年同期成長12%。前 3月自結累計合併營收46.84億元，較去年同期累計成長19%，單月和Q1合併營收雙創歷史新高。

東陽OEM事業3月自結合併營收5.57億，前3月自結累計合併營收14.90億。包括非合併報表子公司OEM整體累計營收61.94億元。

東陽 營收

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