佳世達營收／3月166億元、月增19.6% 第1季顯示器、醫療事業穩定成長
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佳世達（2352）3日公布今年3月營收月增19.6%，首季營收為469.14億元，佳世達指出，首季網通事業和工業商業市場仍處於庫存調整階段，但顯示器需求和醫療事業較去年同期均穩定成長。
佳世達今年3月營收為166.57億元，月增19.6%、年減11.9%；累計佳世達今年首季營收為469.14億元，季減7.41%、年減7%。
展望今年，佳世達董事長陳其宏先前表示，今年相較去年產業面上更有把握，預計今年首季業績將是谷底，全年有機會呈現逐季向上，整體來看，下半年營運將優於上半年，全年業績將優於去年。
若以業務別區分，佳世達總經理黃漢州曾表示，資通訊產品業務去年第4季已逐步回升，但整體回溫速度不如預期。展望今年，預計全年資通訊業務將成長，其中，消費性產品已回溫，但商用、工業用仍需時間恢復。
至於網通業務去年下半年進入庫存整理，預計該業務將在今年下半年整理完畢、重新恢復增長動能；智能方案事業群則將成長；醫療業務則是佳世達今年最為看好的事業體，預計將維持去年強勁增長動能。
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