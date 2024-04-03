中華精測營收／3月2.53億元、月增33.2% 受惠於探針卡新訂單

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測試介面廠中華精測（6510）3日公布2024年3月營運報告，單月營收達2.53億元，較前一個月成長33.2%，較前一年同期成長7%；今年首季合併營收6.76億元，較前一季下滑12.5%、較去年同期增長0.05%。

針對今日台灣發生芮氏規模7.2強震，隨後多起餘震，精測表示，公司總部及生產基地皆位處桃園地區，該區最高震度為5級，事發當下，廠區立即疏散人員，工安系統正常，緊急應變小組依精密設備及生產品質規範，進行設備調校以確保產品品質並逐步復工，對公司營運及財務無重大損失影響。

關於業績，精測分析，今年3月份營收除了智慧型手機高階晶片探針卡、電動車晶片測試載板推升業績成長之外，受惠於高速的網通及傳輸介面晶片等探針卡新訂單挹注，單月營收成長逾3成，首季探針卡營收占總營收比重約45.3%，符合預期。

另外，精測自製的BKS系列混針探針卡，具備高速、大電流的測試效能，完全符合AP、HPC、高速網通、高階車用等晶圓級測試的需求，經客戶量產驗證，其頻寬可達PAM 4 112 Gbps，且其大電流承載能力可讓量產可靠度 ( MTBF，Mean Time Between Failures ) 大幅提升，為公司帶來3月營收成長新動能。

看待第2季，精測指出，自主研發之高速、大電流半導體測試載板獲國際電動車晶片客戶青睞，惟半導體產業中，高階汽車晶片占比仍不高，但可長期觀察後續發展，公司將審慎以對。

精測進一步說，觀察這一波帶動車用半導體的新主流為電動車新創公司，終端品牌市場版圖的變化亦牽動著車用半導體供應鏈的腳步，不少電動車新進品牌搶在知名品牌之前，在短期內快速發表新款電動車，關鍵因素不乏來自於核心晶片先進製程及供應鏈的變化，其中最值得關注是，智慧型手機晶片供應鏈業者典範移轉至電動車產業鏈的新勢力。

精測作為智慧型手機高階晶片測試介面主要供應商，亦在這次產業典範移轉中受益，惟電動車市場新變化強調在成本優勢，對應於半導體測試端的實質貢獻仍待觀察，本公司將高度積極配合客戶發展新市場，此外，伴隨生成式AI應用快速發展帶動資料中心及終端 AI 應用相關之高速網通晶片、高速傳輸介面晶片、記憶體暨相關控制晶片及ASIC測試需求逐步增溫，皆為精測產品規劃的新商機。