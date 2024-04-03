聯電處分旗下陸子公司 規劃賣予矽統 早盤股價兩樣情

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聯電（2303）2日公告子公司和艦芯片製造股份有限公司公告處分聯暻半導體有限公司100%出資額，交易對象為關聯企業矽統大陸孫公司，處分利益約新台幣逾8,843萬元；矽統（2363）3日股價直衝漲停41.9元，一舉站上月線。

聯暻官網資訊顯示，聯暻半導體（山東）有限公司成立於2014年，為台灣聯電集團（UMC）在大陸的專業積體電路設計服務公司。聯電指出，相關處分為策略規劃，處分利益將在第2季認列，也不影響大陸布局。

矽統日前舉行重大訊息說明會，今年每股擬配發0.3元現金股利，並通過辦理現金減資、提前全面改選董事。矽統現金減資幅度35%，資本額將降至48.72億元，加上現金減資，股東每股將取回3.8元，將待今年股東會承認。

矽統去年合併營收為1.87億元，年增2.7％，雖然營業利益仍未轉正，淨損金額4.51億元，但歸屬母公司淨利5.71億元，年增18.1％，每股純益為0.76元；聯電去年全年合併營收2225.33億元、年減20.2%，仍為歷史次高。

矽統早盤直衝漲停，股價表現強勢，不過母公司聯電卻呈現下跌，早盤以52.2元開出，盤中最低下跌至51.6元，跌幅近0.5%。