面板4月有望續漲 市場看好友達下半年單季有望轉盈

市場傳出，在面板廠持續控制產能利用率的前提下，近期面板價格有望將延續到4月下，法人機構預估，友達（2409）在下半年時，單季有望轉虧為盈。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，由於消費性產品已逐步邁入旺季備貨的時序，且全球電子產品銷售預期將谷底回溫，使各品牌廠商對於面板等零組件的態度都趨向樂觀，外加大陸面板供應商仍以較為積極的態度控管面板的供給量，因此，預期整體面板報價於年中前將仍有持續走升的可能性存在。

而現在電視面板報價已接近去年高點位置，若未來持續走升，將有望推動友達、群創（3481）等相關台廠轉虧為盈。

展望今年營運，預期消費力道在觸及谷底後有望緩步回升，且國際體育賽事的再度舉辦將能成為電視產品消量提升的助力，外加各應用面板產品的出貨平均尺寸皆逐年放大，因此，預估今年全球面板面積需求將有望年增近一成。

在供給方面，因韓廠已大致退出LCD面板供應市場、台廠陸續改裝老舊產線用於更具附加價值的新興事業中，而陸廠亦因占據主導地位後、為優化營運表現而控制產品供給量，因此，預期今年供需將能維持在相對平衡的狀況，使電視面板價格有望隨電子銷售旺季到來而再度價漲，並使友達等台廠能挑戰單季獲利轉盈。

在價量皆有望走升的條件下，市場看好友達今年營收有望來到2,622億元、年增7%，毛利率則因產品報價轉佳而調升至4.6%，預估稅後淨損為129.9億元，每股淨損（EPS）1.7元，由於供給方產能控制態度積極，使友達下半年有望單季轉盈。