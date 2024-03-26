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SCFI 跌幅縮減 紅海危機未來變化是航商獲利關鍵

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

SCFI 指數截至上周為止，為1,732.57點、較前一周下跌2.2%，美東線為每40呎櫃4,842美元、下跌7.8%，美西線為3,621美元，下跌4.1%，歐洲線運價為每20呎櫃1,943美元、較前一周下跌1.4%。SCFI 指數近一周跌幅有所縮減，其中美西線及歐洲線跌幅縮小，而獲利較佳的美東線跌幅則較上周擴大。

法人機構表示，農曆年後需求復甦緩慢，預期運價將持續回落，第2季進入美洲線合約價談判時點，隨美洲線運價水準較去年上半年墊高許多，將有利2024年美洲線合約價調漲。

近期市場訊息方面，包括報載航商預計於4月1日大幅調漲運價，其中，航商每月皆有向主管機關提交漲價計畫，但實際運價走勢仍須視市場供需狀況而定；目前紅海相關訊息多空交雜，攻擊事件依舊持續發生，加上馬士基表示目前繞道非洲好望角仍是最佳方案，紅海危機未見緩解跡象。

展望後市，紅海危機事件的持續性以及貨櫃市場新船大量下水仍是運價走勢的最大變數，其中，2024年貨櫃市場運力增速逾9%，隨年後新船陸續下水，亦將逐漸緩解紅海危機事件導致的供給吃緊狀態。若航商繞道好望角成為常態，儘管尚未能扭轉產業供過於求的結構，然在市場供給過剩缺口縮小下，航商的獲利及評價仍有望獲得提升，反之則運價將再度回落至損平點附近震盪。

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