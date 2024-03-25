輝達帶動機器人風潮！大銀微系統盤中亮燈 上銀近漲停

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在GTC大會宣布將推出人形機器人計畫，相關概念股強勢表態，其中機械股上銀（2049）、和關係企業大銀微系統（4576）股價25日表現強勢，大銀微系統盤中攻上漲停板，上銀強漲逾9%，一度亮燈漲停至272.5元。

黃仁勳宣布推出人形機器人計畫，並建立擁有生成式AI人形機器人的硬軟體平台。由於市場先並沒有預期到人形機器人的相關應用，讓外界大為驚艷，並引爆機器人的話題商機。

上銀去年底接單狀況逐步回升，目前訂單能見度回升到二、三個月，半導體行業的訂單延續度與能見度較明確。另外，上銀工業機器人營收佔比約在8%，迴轉工作台、減速機、晶圓機器人及智慧螺桿等智慧製造的高階產品，今年出貨相對看佳。因訂單增溫，產品價格折讓將縮減，有利毛利率與獲利。

上銀集團旗下大銀微系統產品為精密運動及控制元件，和微米與奈米級定位系統，因半導體產業景氣復甦，客戶去化庫存也接近尾聲，加上大陸市場需求有增溫跡象，近期接單回升。

上銀今年二月營收17.04億元，月減5.36%，年減15.05%，累計前二月營收35.05億元，年增1.49%；去年全年稅後純益20.35億元，每股純益5.74元。大銀微系統二月營收1.27億元，月減7.59%，年減26.19%，累計前二月營收2.64億元，年減20.02%；去年全年稅後純益0.05億元，每股純益0.04元。