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大亞盤中漲5%創歷史新高！爆量逾10萬張衝成交量第一

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
大亞董事長沈尚弘。記者朱曼寧／攝影
大亞董事長沈尚弘。記者朱曼寧／攝影

大亞（1609）25日早盤即衝上成交量排行榜第一名、開盤僅半小時便突破10萬張大量，漲幅逾5%也衝上歷史新高價，引發不少投資人關注。

近期在資金輪動下，重電族群表現強勢，除大亞早盤表現強勢外，還包括森威能源、華城、亞力、中興電、東元等紛紛上揚。

值得注意的是，大亞今日股價盤中最高以45.7元衝上歷史新高價，目前股價已站上所有短中長期均線且形成多頭排列，不過今日盤中留有上影線，顯示有不少投資人先行獲利了結，KD指標將接近80高檔區，後續需留意市場過熱情形。

法人看好，大亞今年展望正向，並樂觀看待台電強韌電網計畫，將於2024-2025年帶動大亞電力電纜營收成長，預期去年第3季標得的台電161kV及 345kV交連PE電纜標案將於今年至明年年陸續交貨。

展望2024年，大亞集團將持續引領能源鏈產業發展，包含：一、電力通信事業群：持續擴大電線電纜市占率。此外，大亞集團以最大產能優先提供345kV超高壓電纜配合台中電廠進行低碳轉型。

二、漆包線事業群：維持漆包線市占率第一名外，將開拓新能源車、無人機及低軌衛星等相關漆包線產品的推廣銷售。三、綠能：目標加速中部地區大型案場的建置與開發。

能源產生方面，雲林漁電共生案場將於今年年底取得籌設許可，2025年8月可望取得施工許可，並於2026年8月掛表，積極達成2026年500MW的目標。

電纜

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