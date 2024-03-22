GTC 大會加持 AI 股各擁題材分別表態 這3檔漲勢亮眼

輝達（NVIDIA）年度GTC 大會再度帶起AI股風潮，尤其是新晶片供應鏈，更是吸引市場關注，鴻海（2317）持續上漲挑戰近14年高點之外，個別廠商也各擁題材，推升股價的表現，台達電（2308）通吃輝達 AI 電源訂單、英業達（2356）躍居供應鏈贏家獲外資按讚，高力伺服器液冷方案將推升營收表現，3檔22日成為AI股的領漲多頭。

台股22日開高後一度衝達20,296.1點，再創歷史新高，可惜買盤不繼下，盤中指數翻黑，不過，AI股則是在高力（8996）漲停、英業達、台達電大漲表態下，成為盤面上的抗跌族，但是並不是全面的上漲，而是各自表態。

台達電提供全系列AI電源全方位整合方案，成為輝達新AI晶片的電源大贏家，通吃輝達Blackwell架構系列B100、B200、GB200伺服器電源訂單，市場看好今年來自AI伺服器訂單將呈現數倍的爆炸性成長；法人認為，除了輝達之外，台達電還可望取得AI生態系包括緯創（3231）、鴻海、廣達（2382）、華碩（2357）、英業達等的訂單。

輝達執行長黃仁勳表示，下一代DGX伺服器將全面導入水冷式散熱，法人表示，熱處理廠高力的伺服器液冷方案，去年已小量供貨給水冷式客戶，看好今年將可開花結果，帶動相關營收可望翻倍成長。

法人強調，高力的伺服器液冷方案，未來將成為營運第三大支柱；浸沒式單雙相液冷設備產品，目前客戶多為台系伺服器廠商，以專案出貨，預估2025年後有機會常態出貨，另外，熱能與板式產品，已脫離去年第4季谷底，預期業績將可逐步回溫。

高力今日以355.5元開高後衝上漲停387.5元鎖死，排隊買單超過4,900張；台達電早盤以348元開出後一度拉升至365元，上漲27元，漲幅7.98%，盤中漲幅逾4%；英業達早盤以57.5元開出，一度衝達漲停61.8元，盤中漲幅逾7%。

AI股漲跌不同，金像電（2368）、台燿（6274）、台光電（2383）、技嘉（2376）、緯創、緯穎（6669）、晟銘電（3013）、雙鴻（3324）、智原（3035）等股盤中也是上漲的表現。