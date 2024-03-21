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RISC-V IP 市場佔有率高達30% 晶心科今年業績盼高度成長

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
晶心科董事長林志明與總經理蘇泓萌。記者鐘惠玲/攝影
晶心科董事長林志明與總經理蘇泓萌。記者鐘惠玲/攝影

處理器矽智財（IP）廠商晶心科（6533）業績連七年創新高，且去年營收還首度超越10億元大關，不過呈現虧損。晶心科董事長林志明21日表示，預期今年的業績將會持續增長，而且希望是高成長，至於獲利則要看整體結算表現。

晶心科去年合併營收為10.57億元，年增13.5％，不過由於營業費用年增逾三成，因此去年虧損1.01億元，每股淨損2.01元。

晶心科提到，根據今年1月公布的 SHD 行銷報告，該公司在 RISC-V IP 供應商中，市占率高達30%，是全球第一大RISC-V CPU IP 供應商。

在晶心科去年的營收結構中，AI應用是第一大項目，占比已達38％，其次是消費性應用，占比約28％，儲存應用也達12％，至於車用則占3％。林志明說，希望今、明年晶心科車用相關業績與營收比重都能夠持續增加。

元大 晶心科 營收

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