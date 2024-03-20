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和碩切入輝達供應鏈 股價開高改寫歷史新天價

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
和碩董事長童子賢。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
和碩董事長童子賢。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

和碩（4938）切入輝達 Blackwell 新一代圖形處理器（GPU）設計架構供應鏈，股價昨日創下收盤新高後，今（20）日再接再厲，早盤一度拉升至109.5元，改寫歷史新天價，盤中爆出逾6萬張大量。

輝達18日起在美國加州舉辦 GTC 年度繪圖處理器技術大會，宣布和碩為其先進繪圖處理器（GPU）計算技術的全球合作夥伴之一；和碩董事長童子賢昨日表示，「終於輪到我們搭順風車」，身為輝達合作夥伴，有助於更順利爭取訂單。

Blackwell 新架構的晶片涵蓋2,080億個電晶體，是去年推出的 H100 GPU 的2.6倍，大幅提升人工智慧（AI）的運算能力，黃仁勳表示，這款晶片在訓練 AI 模型方面的效能是當前一代 GPU 的兩倍，在「推論」方面，譬如ChatGPT 回應查詢的速度高達五倍。

黃仁勳指出，輝達 GB200「超級晶片」，將結合兩個 Blackwell GPU 和現有「Grace」架構的 CPU。用戶可選擇將這些產品搭配新的網路晶片，其中一種使用專屬的 InfiniBand 標準，另一種使用較常見的 Ethernet 協議。

和碩目前積極開發的GB200 NVL36 是一個多節點、液冷、機櫃級平台，專用於處理計算密集型工作負載。此外，GB200 NVL36 還配備了 NVIDIA BlueField-3 數據處理單元，可以在超大規模AI雲端實現網路加速，和滿足 GPU 計算彈性各種功能。

隨著大語言模型（LLM）的發展，和碩研發團隊積極開發專為智慧製造領域設計的AI伺服器，藉由AI伺服器提高 LLM 的訓練效率，替企業實現工業數位轉型。

AI GPU 和碩

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