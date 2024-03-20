NVIDIA GTC 機器人話題夯 廣明股價再飆漲停

廣達（2382）集團旗下廣明（6188）受惠輝達 GTC 大會機器人話題，加上其與輝達早有合作 Isaac Sim （一種基於 NVIDIA Omniverse 構建的機器人模擬應用程式）案例，引發市場想像空間，昨（19）日廣明股價攻上漲停後，今（20）持續鎖住漲停板，股價來到97元。

輝達於美國時間18日舉行「GTC 2024」大會，執行長黃仁勳在開幕演說最後，無預警宣布推出人形機器人計畫，並建立擁有生成式AI人形機器人的硬軟體平台。

廣達集團機器人業務由旗下廣明子公司達明操刀，為全球第二大協作機器人廠商，其全方位AI協作機器人從適用於電子和3C產業的一般負載機器人，到半導體、物流搬運和汽車行業適用的中高負載機器人，以及最近推出的高負載機器人TM25S。

據悉，達明研發高層本次受輝達邀請，就機器人領域專題演講。此外，達明也與微星（2377）合作，在 GTC 上展示機械手臂結合 AMR 的方案。

值得一提的是，去年電腦展上黃仁勳在演講中特別拿出達明介紹，其利用輝達開發的 Isaac Sim 來開發自訂的數位孿生應用項目，藉此優化機器人生產線檢測，可使機器人編程時間減少70%。

達明機器人以AI重新定義下個世代的協作機器人 TM AI Cobot，其最大的特色在於內建智慧視覺及AI，可精準辨識及進行瑕疵檢測。達明機器人使用自家的機器人進行裝配和檢測，及開發 AOI 技術，並在開發過程中利用 Isaac Sim 進行測試，又使用 NVIDIA AI及 GPU 在雲端進行訓練，以及在機器人本身上進行推論。