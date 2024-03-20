快訊

必勝客又在玩食物？獵奇新品「草仔龜比薩」成品照外流 網看傻：員工好可憐

想銷毀SSD硬碟…「暴力鑽洞」1圖曝光網全笑翻：潑咖啡還比較有用

NVIDIA GTC 機器人話題夯 廣明股價再飆漲停

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
達明與微星合作，在GTC上展示機械手臂結合AMR的方案。圖／業者提供
達明與微星合作，在GTC上展示機械手臂結合AMR的方案。圖／業者提供

廣達（2382）集團旗下廣明（6188）受惠輝達 GTC 大會機器人話題，加上其與輝達早有合作 Isaac Sim （一種基於 NVIDIA Omniverse 構建的機器人模擬應用程式）案例，引發市場想像空間，昨（19）日廣明股價攻上漲停後，今（20）持續鎖住漲停板，股價來到97元。

輝達於美國時間18日舉行「GTC 2024」大會，執行長黃仁勳在開幕演說最後，無預警宣布推出人形機器人計畫，並建立擁有生成式AI人形機器人的硬軟體平台。

廣達集團機器人業務由旗下廣明子公司達明操刀，為全球第二大協作機器人廠商，其全方位AI協作機器人從適用於電子和3C產業的一般負載機器人，到半導體、物流搬運和汽車行業適用的中高負載機器人，以及最近推出的高負載機器人TM25S。

據悉，達明研發高層本次受輝達邀請，就機器人領域專題演講。此外，達明也與微星（2377）合作，在 GTC 上展示機械手臂結合 AMR 的方案。

值得一提的是，去年電腦展上黃仁勳在演講中特別拿出達明介紹，其利用輝達開發的 Isaac Sim 來開發自訂的數位孿生應用項目，藉此優化機器人生產線檢測，可使機器人編程時間減少70%。

達明機器人以AI重新定義下個世代的協作機器人 TM AI Cobot，其最大的特色在於內建智慧視覺及AI，可精準辨識及進行瑕疵檢測。達明機器人使用自家的機器人進行裝配和檢測，及開發 AOI 技術，並在開發過程中利用 Isaac Sim 進行測試，又使用 NVIDIA AI及 GPU 在雲端進行訓練，以及在機器人本身上進行推論。

AI 輝達 達明機器人

延伸閱讀

AI 題材持續發酵 半導體ETF自然受惠

談 AI 晶片對 CoWoS 產能需求 黃仁勳：我們需求非常高

黃仁勳：資料中心市場年逾2,500億美元 樂觀Nvidia市占

安啦！黃仁勳談美中不會發生「末日劇本」將繼續與台積電密切合作

相關新聞

股王世芯重摔 千金股臉綠

股王世芯-KY營運表現亮眼，不過昨（19）日股價開高後，卻在龐大市場賣壓出籠下，股價一路走跌，午盤時亮燈跌停，終場收3,...

揚智 2月每股虧0.32元

揚智（3041）近期遭列注意股票，昨（19）日應主管機關要求，公布自結2月歸屬母公司業主淨損6,251.5萬元，每股淨損...

凌群秀AI、ESG運用

凌群（2453）總經理劉瑞隆昨（19）日表示，凌群在AI運用有所突破，掌握應用關鍵技術，建立核心知識庫，並樂觀看待企業E...

宏達電挺XR 調整分潤率

VR裝置暨手機品牌大廠宏達電（2498）昨（19）日在遊戲者開發大會（GDC）宣布，為全力支持XR生態圈內容發展，擴大市...

嘉澤 遭美商控告侵權

連接器廠嘉澤（3533）昨（19）日公告，接獲智慧財產及商業法院的民事起訴狀，美商安矽思科技公司（Ansys）要求2,6...

和碩股價漲停攻百元 童子賢：輪到搭輝達順風車

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）宣布代工廠和碩為新款繪圖處理器（GPU）合作夥伴之一，推升和碩今天股價攻漲停收在100元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。