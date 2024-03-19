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世芯重挫收3,305元失守半年線 短線跌幅達27%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

股王世芯-KY（3661）在3月4日盤中寫下4,565元天價後反轉向下，即使公告2月自結獲利3.54億元，年增104.81%，每股純益4.52元，年增88.5%，股價跌勢仍未停止，19日收在3,305元，下跌360元，跌幅9.82%，滑落至半年線之下，統計從高點下跌以來，短短12個交易日就跌掉1,260元，跌幅27.6%。

世芯-KY因達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務等重大訊息，2月合併營收32.43億元，月減3.88%，年增110.87%，創單月第三高，也是歷年同期新高，累計今年前2月合併營收66.18億元，年增108.75%。

世芯-KY2月稅前淨利4.42億元，年增101.76%；本期淨利3.54億元，年增104.81%，單月EPS達4.52元，年增88.5%。

世芯-KY去年營收304.82億元，稅後純益33.25億元，股純益45.47元，營收與獲利雙創新高。

世芯-KY雖然2月獲利年增逾倍，但股價仍未擺脫頹勢，今日以3,695元開高後一度拉升至3,725元，可惜不敵賣壓再度翻黑，一度下挫至跌停3,300元，終場收在3,305元，下跌360元，跌幅9.82%。

世芯 營收

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世芯 2月每股賺4.52元

股王世芯2月獲利年增104％ EPS 4.52元

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