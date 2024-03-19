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和碩前進輝達GTC秀AI伺服器 股價挑戰百元大關

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩董事長童子賢。本報資料照
和碩董事長童子賢。本報資料照

和碩（4938）今（19）日宣布參加輝達（NVIDIA）GTC大會，和碩此次將於展會展示AI伺服器、GenAI 平台及如何運用智慧 AI 協助生產製造等解決方案。受消息激勵，帶動和碩今日股價大漲，盤中一度攻上98.5元，漲幅逾8%，短線挑戰100元大關。

NVIDIA 宣布和碩為其先進 GPU 計算技術的全球合作夥伴之一，尤其是最新發表的 NVIDIA GB200 Grace Blackwell 超級晶片。和碩目前積極開發的 GB200 NVL36 是一個多節點、液冷、機櫃級平台，專用於處理計算密集型工作負載。此外，GB200 NVL36 還配備了 NVIDIA BlueField-3 數據處理單元，可以在超大規模AI雲端實現網路加速和滿足 GPU 計算彈性各種功能。

隨著大語言模型（LLM）的發展，和碩的研發團隊積極開發專為智慧製造領域設計的AI伺服器，藉由AI伺服器提高 LLM 的訓練效率，替企業實現工業數位轉型。

和碩將於 GTC 2024亮相的三大重點，包含與 NVIDIA 攜手合作打造企業AI伺服器、AI伺服器採用直達晶片液冷的解決方案以及加速智慧製造新時代。

在與 NVIDIA 攜手合作打造企業AI伺服器方面，和碩推出了AS201-1N0，一款搭載 NVIDIA GH200 Grace Hopper 超級晶片的AI 伺服器，能夠無縫配合 LLM 訓練。基於 NVIDIA MGX 架構的模組化設計，提供了更大的靈活性，以滿足數據中心多樣化的加速運算需求，並兼具高效能、可靈活配置與可擴充的特點，特別適合需要大規模平行運算處理和 NVIDIA GPU 加速的應用。

在AI伺服器採用直達晶片液冷的解決方案部分，和碩 GS200-2T0採用 Intel第 5/4 代 Xeon 2P 處理器，可搭配2個NVIDIA A100 Tensor Core GPUs。在 2U 既有機箱空間限制下，CPU 和 GPU 採用直達晶片（Direct-to-Chip）液冷，能大幅增加硬體運算效率來降低總成本，從數位孿生到生成式人工智慧、訓練和推理，和碩提供頂級的圖形和運算效能，支援資料中心內各種人工智慧驅動的工作負載。

最後在加速智慧製造新時代方面，和碩將在現場演示機械手臂在人工智慧輔助下，如何模擬智慧工廠環境中檢知包裝物件與作業反應能力。透過演示強調自然語言如何幫助操作者，可以直觀向機器提供精確的指令。透過和碩伺服器和 PEGAVERSE 的協同運作，有望提高效率並提供全面的解決方案。 部署加速運算並將 NVIDIA Omniverse 技術整合到 PEGAVERSE 中，以利加速工業數位化，重新定義卓越效能。

AI NVIDIA 和碩

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