股王世芯2月獲利年增104％ EPS 4.52元
股王、特殊應用IC（ASIC）設計服務廠世芯-KY（3661）於18日應主管機關要求，公布2月獲利年增超過1倍，每股純益為4.52元。
世芯2月合併營收為32.43億元，月減3.8％、年增1.1倍，是單月第三高表現，也是歷年同期新高，累計前兩月合併營收為66.18億元，年增1.08倍。在獲利方面，該公司2月獲利3.54億元，年增104.8％。
世芯去年在美系雲端服務供應商（CSP）客戶的訂單加持下，營收與獲利表現雙創新高，年營收首度突破300億元大關，每股純益為45.47元。
展望今年，世芯預期本季業績將持續走揚，再度刷新單季營收紀錄。法人則估計其今年營收將呈現逐季走高態勢，全年成績可望續登歷史高峰，並挑戰賺進超過八個股本。
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