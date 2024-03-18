AI 相助台廠去庫存 PIDA 年度報告指今年光電產業看漲

光電科技工業協進會（PIDA）日前發布年度報告顯示，由於AI題材大爆發，帶動高速傳輸需求等新興應用不斷升級，使光電產業亮眼表現。台灣2023年光電產業的產值為新台幣2兆473億元，較2022年產值1兆4,183億元，年成長率逾四成。

元宇宙概念發酵 顯示器產品出貨逆勢走揚

報告指出，去年隨著AI、電動車和 Micro LED 等市場面板需求發出正向訊號外，眾所矚目的AI PC 以及電腦平均每四年換機一次，帶來機高峰，加上歐洲盃、美洲盃和奧運等運動賽事也將刺激電視需求，使整個產業庫存已回到健康水準，整體產值呈現上升趨勢。

今年初，PIDA 由具有AI專長的中央研究院資訊科技創新研究中心研究員李育杰擔任董事長，AI也會成為 PIDA 連結會員廠商，推動台灣相關產業發展的新核心之一。

一年一度國際光電工程學會（SPIE）主辦，於2月初落幕的全球最大光電技術盛會 Photonics West 2024，台灣廠商即有所獲，展出產品成為買家矚目尋訪的焦點。

例如，分子尼奧的壓印技術、統新光訊的光通訊產品鍍膜技術、美國納斯達克上市的台灣彩光科技（SELX）推出的AI LiDAR 產品，以及上暘光學、今國光學、保勝光學，以及華信光電等。PIDA 指出廠商的反應是，這次成果豐碩，不僅有訂單入袋，同時也與美國當地業者專家建立關係，有助於未來展業務拓展與技術精進。

PIDA：全球最大光電展 台廠成買家尋訪焦點.

PIDA 報告顯示，2023年台灣平面顯示器產業產值為新台幣1兆1,153億元，相較2022年產值8,138億元，年成長 37％。Micro LED 發展至今， Micro LED 版本 Apple Watch，雖然量產計畫確定將延後至2026年，但確立採用10x10µm以下垂直晶片的作法，也為接下來成本壓縮奠定新方向，另去年三星大型顯示器正式上市，雖然實際出貨規模仍不足百台，但隨著零組件生產良率持續優化下，2024年的出貨量有機會挑戰5至10倍的年成長期望。

2024年面對全球通膨居高不下，市場需求詭譎難辨、企業營運成本攀升，包含光電產業在內的科技產業面臨嚴峻的庫存爆倉挑戰，但人工智慧與高效能運算等新興科技應用持續拓展，支撐外銷接單與製造業成長動能。

報告指展望未來，光電產業將繼續尋找新的技術發展，如矽光子、量子技術、高效能源轉換技術、先進光學材料、智慧顯示多元應用、智慧座艙的車用面板技術等，透過技術創新、應用擴展，相關光電產業如精密光學、影像感測應用、光通訊等產業有望會持續成長。

而2月初閉幕的 Photonics West 2024展，共有1,500多家參展商，超過5,000場技術演講，吸引來自全球70多個國家的2.4萬名光電技術領域專家、學者及業界精英註冊參加，台灣廠商沒有缺席。

PIDA 籌組台灣館代表團成員，包括上暘光學、華信光電、台灣彩光科技、今國光學、統新光訊、保勝光學、以及分子尼奧台灣分公司等重量級企業，展現台灣在光學、雷射技術、奈米光電等領域的先進技術及服務。