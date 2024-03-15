快訊

路邊醉吻女軍人！特勤少將謝靜華遭停職 移送監察院懲戒審查

蘋果iOS 17.4更新後Siri變超笨？網氣：導航回家它卻回「Siri在的地方就是家」

科科科技股票即日起競拍 4月8日以承銷價110元上市

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

跨國科技集團科科科技（6950）（KKT-KY）配合上市前公開承銷，對外競價拍賣20,522 張，競拍底價為100.92 元，暫訂承銷價110 元。競拍時間自3月15日至3月19日，於3月21日開標；3月25日至3月27日辦理公開申購，3月 29日抽籤，4月8日掛牌上市。

科科科技於 3 月 11 日舉辦上市前業績發表會，主要股東包括中華電信董事長郭水義、趨勢科技執行長陳怡樺、台灣大哥大總經理林之晨皆到場力挺，強調科科科技是具備科技力與國際化的公司。科科科技集團董事長暨執行長王献堂表示，面對即將迎來爆發性成長的影音、AI、雲端市場，近年來提前展開策略布局。在 B2C 領域，於去年收購台灣酷樂時代後，為KKBOX 帶動很好的會員增長，未來將持續積極與國內電信商合作，確保音樂串流事業的成長動能；而在B2B方面，目前SaaS標準化產品毛利率已超過六成，擁有國際化的經營團隊，針對日本市場，也大幅增加在行銷廣告和通路推廣上的投資，今年目標預計觸及超過五千家客戶，確立海外市場領先地位。

目前，BlendVision 已成功協助客戶編碼2.5億分鐘、直播800萬分鐘與處理超過500萬個檔案以及Metadata，旗下的BlendVision One與BlendVision Aisk皆為SaaS標準化產品，客戶能夠彈性的選擇最適合自己的模組，從而實現收益最大化。未來，BlendVision將隨著SaaS產品銷售比重持續上升，帶動獲利動能。透過大量投資於日本市場的品牌行銷宣傳，以及股東KDDI擁有的豐沛資源，科科科技得以順利打入日本大型企業，累積豐富的技術經驗與營運實力，不僅奠定良好的基礎，也增強科科科技在日本市場的競爭力。以目前全球影音發展與 AI 市場趨勢來看，未來將具有相當大的事業發展空間。

日本 股東

延伸閱讀

綠黃色社會5月登高雄開唱 yanaginagi接力6月演出

推薦日本人什麼必吃台灣味？ 眾人點名2餐廳：回去能炫耀

傳自衛隊直升機墜落 日本防衛省與地方均闢謠

日麻疹蔓延 多地爆病例 京都男無外遊史也感染

相關新聞

台積電供應鏈化工股輸了 這檔全年漲幅超過一倍

化工大廠南寶（4766）昨（14）日公告去年財報，全年稅後純益24.28億元，年增39.4%，每股純益（EPS） 20....

鴻海盤中觸漲停盤後市值超車聯發科 寫5大驚奇

鴻海今天氣勢如虹，盤中觸漲停新台幣133元，終場收132元大漲逾9%，改寫成交量逾40萬張新天量、盤中漲停創3年多來首次...

居高思危！指數創高後回檔 周 K 線留長上影線

台股本周三盤中一度上衝至20,112.81點，但在高檔賣壓之下震盪幅度擴大，15日收黑跌255.42點，跌幅1.28%，...

落實普惠金融 12月2日起盤中零股交易撮合間隔縮短為5秒

為落實普惠金融，證交所今天宣布，從今年12月2日起，將調整盤中零股交易撮合間隔時間，由現行的1分鐘縮短至5秒鐘，以增進資...

雲豹能源力拚首家創新板成功轉板上市企業

雲豹能源（6869）於台灣創新板掛牌滿一周年，今（15）日向台灣證券交易所送件申請改列一般板，力拼全台首家創新板成功轉板...

台股市值前十大公司小洗牌 傳產股竟然只剩這一檔

台股15日開低走低，以19,682.5點收盤，大跌255.42點，市值前十大公司也出現小小變動，鴻海（2317）擠下聯發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。