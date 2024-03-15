科科科技股票即日起競拍 4月8日以承銷價110元上市

跨國科技集團科科科技（6950）（KKT-KY）配合上市前公開承銷，對外競價拍賣20,522 張，競拍底價為100.92 元，暫訂承銷價110 元。競拍時間自3月15日至3月19日，於3月21日開標；3月25日至3月27日辦理公開申購，3月 29日抽籤，4月8日掛牌上市。

科科科技於 3 月 11 日舉辦上市前業績發表會，主要股東包括中華電信董事長郭水義、趨勢科技執行長陳怡樺、台灣大哥大總經理林之晨皆到場力挺，強調科科科技是具備科技力與國際化的公司。科科科技集團董事長暨執行長王献堂表示，面對即將迎來爆發性成長的影音、AI、雲端市場，近年來提前展開策略布局。在 B2C 領域，於去年收購台灣酷樂時代後，為KKBOX 帶動很好的會員增長，未來將持續積極與國內電信商合作，確保音樂串流事業的成長動能；而在B2B方面，目前SaaS標準化產品毛利率已超過六成，擁有國際化的經營團隊，針對日本市場，也大幅增加在行銷廣告和通路推廣上的投資，今年目標預計觸及超過五千家客戶，確立海外市場領先地位。

目前，BlendVision 已成功協助客戶編碼2.5億分鐘、直播800萬分鐘與處理超過500萬個檔案以及Metadata，旗下的BlendVision One與BlendVision Aisk皆為SaaS標準化產品，客戶能夠彈性的選擇最適合自己的模組，從而實現收益最大化。未來，BlendVision將隨著SaaS產品銷售比重持續上升，帶動獲利動能。透過大量投資於日本市場的品牌行銷宣傳，以及股東KDDI擁有的豐沛資源，科科科技得以順利打入日本大型企業，累積豐富的技術經驗與營運實力，不僅奠定良好的基礎，也增強科科科技在日本市場的競爭力。以目前全球影音發展與 AI 市場趨勢來看，未來將具有相當大的事業發展空間。