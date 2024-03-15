廣達財報／去年每股大賺10.29元奔26年新高、擬配息9元

代工大廠廣達（2382）15日公布去年稅後純益為396.76億元，與去年同期相比成長37%，每股純益10.29元，刷新近26年以來的新高紀錄；此外，董事會同時也通過去年下半年盈餘分配案，預計將發放總額347.63億元的現金股利，每股將配發9元。

根據廣達公布的財報，去年全年合併營收1.08兆元，年減15.2%；不過全年毛利率達7.82%，刷新近21年以來的新高，而獲利也跟著同步創高，全年大賺超過一股本，年增23個百分點，營益率4%，年增1.6個百分點；稅後純益396.76億元，若以今日收盤價計算，殖利率約達3.5%。

隨著AI熱潮響破天際，廣達也透過旗下雲達科技成功搶進AI應用市場；而公司指出，2024年度將聚焦3A產線（AI PC、AI 伺服器、車電應用），而未來雲端業務將成為集團重要的營運動能，從目前的AI伺服器產業鏈供貨時序來看，上游主機板至廣達整機櫃，中間的營收認列時間差約為1個季度，因此第2季起乃至於下半年皆可期待出現顯著成長。