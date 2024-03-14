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技嘉財報／2023年每股純益7.46元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

技嘉（2376）14日公布2023年稅後純益47.42億元，年減27.46%，2023年每股稅後純益（EPS）為7.46元，2022年EPS為10.29元，連續兩年獲利衰退，法人預估，在AI伺服器需求帶動下，技嘉第2季業績可望出現年增。

技嘉2023年營收1,367.73億元、年增27.51%；毛利率12.12%、年減3.37個百分點；營益率3.58%、年減1.87個百分點；稅後純益47.42億元、年減27.46%；淨利率3.47%、年減2.63個百分點；每股純益7.46元、2022年EPS為10.29元。

技嘉今年2月營收139.68億元，月減17.49%，年增38.46%，今年前兩個月營收308.98億元，年增68.77%。

法人表示，技嘉已經獲得輝達（Nvidia）的A100與H100產品，也取得超微（AMD）MI300晶片認證，法人預估，該公司AI伺服器占整體營收比重，2024年將達到18%，2025年提升到23%。

針對2024年展望？技嘉董事長葉培城之前表示，肯定沒有問題，尤其是AI伺服器的需求端沒有問題，關鍵是晶片能供應多少，去年因為AI帶動，導致去年業績表現超出預期，旗下生產伺服器的子公司技鋼，去年營收450億到500億元，可以說是業績倍增。

他強調，今年AI伺服器出貨的關鍵在晶片，去年下半年以來的AI需求可以延續到2024年上半年，至於今年下半年因為有輝達AI晶片的新舊平台轉換問題，因此，還需要觀察，主要是新舊平台轉換，要看輝達要給你多少晶片，也要看客戶需要多少晶片，這些都還要討論調配。

針對消費性市場，例如PC方面2024年的板卡展望？他說，不會再差，最壞時機已經過了。目前伺服器需求真的很強，供貨端要想辦法解決。

AI 伺服器 技嘉 營收

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