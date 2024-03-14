宏碁財報／去年EPS達1.64元 擬配現金股利1.6元

宏碁（2353）公告2023年第四季及全年財報。第四季合併營收為新台幣631.46億元；毛利為新台幣69.11億元，毛利率10.9%；營業淨利新台幣13.95億元，營業淨利率2.2%；稅後淨利新台幣10.17億元，單季EPS新台幣0.34元。

2023年全年合併營收為新台幣2413.08億元；毛利為新台幣258.23億元，毛利率為10.7％；營業淨利為新台幣42.25億元，營業淨利率為1.8%；稅後淨利新台幣49.32億元，全年EPS新台幣1.64元。

宏碁的電腦及顯示事業已回歸獲利性及季節性的正軌，庫存亦在掌控之中。此外，在人工智慧領域的業務機會亦值得期待，生成式AI將為2024起的主流趨勢。

宏碁建立多重事業引擎的策略持續展現動能，在2023年有三家子公司公開發行，於年底合計有12家公開發行子公司。非電腦及顯示器業務在2023年合計貢獻42.8%的營業淨利。

宏碁董事會14日通過決議，發放現金股利每股新台幣1.6元，除息基準日為6月26日、發放日為7月25日。

此外，董事會今日亦通過決議，今年度股東常會將於5月31日於渴望會館舉行。