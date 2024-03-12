騰輝財報／去年EPS為6.08元 擬配發現金股利3.35元
銅箔基板廠騰輝電子KY（6672）於12日公布去年財報，每股純益為6.08元，擬配發去年下半年度每股現金股利3.35元。
由於騰輝去年上半年度不配發股利，因此全年盈餘配發率約為55％，以其今日收盤價92.2元來計算，殖利率約3.63％。
騰輝去年合併營收為47.4億元，年減15.4％，歸屬母公司業主淨利為4.31億元，年減7.4％，每股純益為6.08元。
騰輝去年毛利率達32.1％，優於2022年的28.23％，主要是因為持續推展高毛利產品組合策略奏效，加上半導體測試的需求增加，高速／低損耗材料及IC封裝基板的老化與探針板終端應用等高階材料產品布局發酵，雖然在傳統材料上減少投入，但專注於高階特殊材料開發與認證，推動毛利率成長。
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