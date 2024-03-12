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永捷財報／2023年營收5.16億元、EPS 0.14元 由虧轉盈

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

永捷創新（4714）今（12）日召開董事會，會中通過2023年營運成果，全年合併營收5.16億元、年減42%，稅前盈餘7,576.7萬元；稅後純益1,988.6萬元，每股稅後純益（EPS）0.14元；其中，第4季稅後純益為1,138.20萬元，EPS 0.08 元，2023年第4季與全年稅後純益皆較2022年由虧轉盈。展望2024年，永捷維持慎樂觀看法。

永捷指出，將持續以PU合成樹脂為核心發展，並擴大環保無毒PU樹脂材料，針對歐洲及大陸客戶的環保無毒PU樹脂材料代工業務，亦有望於今年加入出貨排程，隨著更多新訂單、新客戶等引擎動能挹注，助力公司未來營運更上層樓。

又，永捷持續將市場版圖延伸至高科技電子，透過可撓式HC材料持續進軍折疊式面板應用技術相關裝置之市場，再加上隨著旗下包括長榮泰山、荷久暻等兩大不動產個案步入完工交屋旺季，永捷2024年營運有望在多項市場範疇拓展成果效益展，有機會呈跳躍式的成長態勢。

永捷表示，雖2023年整體營運受到大環境景氣影響客戶對公司旗下各項PU合成樹脂的拉貨力道減緩，但在公司近年來積極擴大新興市場與高科技產業市場的接單動能，同時優化接單結構，拉高兩大利基型產品環保材料水性高固溶劑、可撓式HC材料的出貨量，加上精進生產製程效率，以及認列業外其他利益下，推進公司2023年全年毛利率自2022年同期的15%明顯增加2個百分點，達17%，歸屬於母公司稅後淨利率達4%。

永捷公布2024年2月合併營收達3,247.20萬元，月減44%，年減53%；累計2024年1至2月營收達9,089.30萬元，年減22%。永捷指出，2月適逢農曆新年，生產與出貨工作天數較少，以及去年同期有營建收入墊高基期營收，是單月營收表現衰退的原因，但從累計前2月營收表現來看，主要係受惠於公司旗下PU合成樹脂應用在運動鞋材、服裝透濕膜等訂單有較去年同期成長，逐步回溫之情形，推升公司整體產能嫁動率保持良好水位。

根據IDC（國際數據資訊）最新手機季度出貨量追蹤報告指出，2023年第４季度，中國大陸折疊螢幕手機市場出貨量約277.1萬台，年增149.6%，其中，華為、OPPO、榮耀的多款新機種手機，推動單季整體折疊螢幕市場延續快速成長動能的主要關鍵，2023年全年大陸折疊螢幕手機市場出貨量約為770.7萬台，年增114.5%，已連續四年之年增率保持100%以上的成長速度，可見消費者對於折疊式手機的接受度日益俱增。

手機 營收

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