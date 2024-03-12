群電財報／去年大賺8.27元 擬配發現金股利6元

群光電能（6412）公布2023年第4季暨全年財務報告。2023年合併營收為363.11億元，年減11.6%。受惠於匯率及產品結構優化，全年毛利率達21.2%、營業利益率10.9%、淨利率9.1 %，皆為史上最佳，帶動公司毛利、營業利益及淨利金額逆勢成長。EPS則高達8.27元，「連五升」連續五年創下歷史新高；董事會也決議配發6.0元現金股利，股息發放率為72.5%，每股配息亦創新高。

在單季營運部分，群光電能第4季EPS達2.46元，季增4.2%，年增29.5%。單季毛利率達23.1%、營業利益率12.5%、淨利率10.9%，和上季及去年同期相比「三率三升」，毛利率、營業利益率、淨利率同為公司成立以來歷史高點，表現優於市場預期。

此外，公司董事會今日亦決議每股配發現金股息新台幣6.0元，股息發放率達72.6%，連續11年維持在7成以上，每股配發金額亦創歷年新高 ，以3月11號收盤價計算，現金殖利率約3.6%。

群光電能指出，去年上半年疫情紅利消失，PC市場面臨嚴重的庫存調整，也因此2023年是公司近10年來少數營收出現年減的一年。但受惠於高效的供應鏈管理及高毛利產品比重提升，群光電能在獲利方面仍繳出破紀錄的好成績，在合併毛利、營業利益、稅後淨利、每股盈餘、毛利率、營業淨利率、及淨利率等7項重要財務指標均創下歷史新高。

群光電能管理層強調，去年的大環境可說是非常挑戰，每一季都要勉勵同仁，這一季是谷底，拚過去，就過關了，然後拚完一季再拚一季，才得出這樣的好成績，為此也非常為公司團隊的努力感到自豪。

群光電能表示，雖然營收方面呈現壓力，但公司的產品組合經過多年的持續升級，ASP跟疫情前相比已經有雙位數以上的成長，大幅提升了公司的獲利能力。在三大產品應用(PC相關、雲端智能、及消費性電子產品)中，高毛利的雲端智能應用營收佔比提升到53%，其中230W以上的電競筆電、衛星通訊電源營收均達到雙位數年成長，智慧建築營收更大幅衝高到15億元，為上一年營業額的3倍之多，該業務也首度轉虧為盈繳出獲利佳績。

展望2024，公司對2024年營運表現相當有信心。公司表示，今年第1季是谷底，但整體營運獲利仍屬穩健。泰國北柳府的新廠已陸續通過大客戶驗證，隨著新產品、新客戶及新產能的貢獻相繼發酵，接下來營運會一季比一季好。

針對AI所帶來的商機，公司認為，懶人經濟是必然趨勢，AI伺服器和AI PC都將是長期趨勢。雖然今年下半年登場的絕大部分是「類AI PC」或稱為分析式AI，但隨著技術演進，AI PC將越來越聰明，接下來也會有生成式AI PC應用陸續出現，再加上消費者對資安、隱私的要求及傳輸速度的考量，因此筆電邊緣運算能力必須加強、功率需求也會跳升，這些都將帶動公司筆電電源瓦特數跟ASP持續提升。

至於AI伺服器，目前AI伺服器電源的主流在3000-5500W，下一世代主流預計高達8000W以上，群電目前已可量產4000W以上產品，客戶包含美系、中系客戶，公司正持續開拓更高瓦數機種，也持續跟新客戶洽談中，目前群電AC to DC、DC to DC產品技術完備，看好今年下半年至明年，AI伺服器的商機很大。

除此之外，公司也強調，未來將持續致力於打造多元的長期獲利方程式，希望不同事業部能相輔相成，共同抵禦景氣波動。目前公司的四大成長動能 - 大瓦特數筆電電源、衛星及通訊電源、伺服器電源與智慧整合平台(智慧建築/智慧工廠解決方案)解決方案都已具備良好的獲利能力，且成長趨勢在未來五年都不會改變。公司短期目標四大業務在今年都能做到雙位數年成長，推升公司營收、獲利2024年再創高峰。