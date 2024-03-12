英業達財報／去年毛利率睽違五年重返5% EPS 1.71元擬配息1.5元
代工大廠英業達（2356）12日公告去年財報，第4季毛利率5.7%，衝上30季來新高，獲利季增6%，每股純益0.55元，隨著高毛利率產品比重提升，睽違五年，2023年毛利率再度重返5%，整體獲利持平2022年，每股純益1.71元。董事會並通過擬配息1.5元，若以今日收盤價55.6元計算，現金殖利率約2.7%。
英業達去年第4季合併營收1,280.71億元，季減6%，年減5%，毛利率5.7%，較上季與去年同期分別增加0.5個百分點，寫下2016年第2季以來新高，營益率2%，季增0.4個百分點，年增0.7個百分點；稅後純益19.87億元，季增6.09%，年增42.6%，每股純益0.55元。
英業達去年合併營收5,147.46億元，年減5%，毛利率5.1%，年增0.3個百分點，營益率1.4%，年增0.2個百分點；稅後純益61.31億元，年增0.03%，每股純益1.71元。
英業達董事會並通過去年盈餘每股擬配發1.5元現金股利，配息率超過87.7%，持平2022年，共將發出53.81億元現金股利。
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