永裕營收／22.22億元、年月雙減 動能偏弱、力求維穩

永裕（1323）公告2024年2月合併營收為2.22億元，月減20.41%、年減9.4%，主要係受到農曆新年長假、工作天數減少及景氣下行影響，造成1、2月營收動能相對處於低檔；累計今年前二月，合併營收為5.0億元，較去年同期略增加2.54%。

展望後市，永裕表示，傳統上第1季受到農曆年工作天數縮減，將是出貨淡季，目前營運仍處於谷底盤整期，產業景氣前景不明，去年的營運弱勢恐延續到今年度。諸如中國大陸經濟下滑，影響消費需求，產業景氣不振，客戶出貨量縮減，致上海永裕持續虧損中，加上客戶推出新產品之動能不足，使得整體營運量能偏弱；稼動率降低及日圓匯率貶值侵蝕業績表現，拉低了毛利率，都帶給永裕營運極大的挑戰。

永裕面對通膨推升集團營運及生產成本，除了撙節支出，再優化產品組合，並深耕生技包材及環保材等產品，深化自動化生產，提升生產效率，並加速投資新產品新製程，以擺脫目前營運遭逢的逆風，維穩2024年度的營運發展。

而面對 ESG 的投資浪潮，永裕數年前即開始佈局環保材料的研發創新，把公司的永續成長和生態責任結合在一起，已將相關 Bio 生質塑料、PCR 改質複合材料、減碳複合材料等環保材的開發、替代料、減重瓶之研發成果行銷予客戶，已陸續出貨中，永裕正搭上國內外綠色經濟的環保發展趨勢，將為未來業績發展提升永續動能。

永裕於去年度雖然受到景氣、日圓貶值等因素影響獲利表現，後續仍將持續掌握顏值經濟帶動的化妝、保養消費及環保材帶來的商機。

永裕除了持續深化射出成形廠全面自動化之推行，並配合自家電鍍、塗裝、GMP 級車間連線生產下，可以大幅縮短交期，兼顧高品質，有利海外行銷，進而提升產品的附加價值。

另外，已再增購第二套設備連線「軟管 FLEXO 印刷機台」配合各式自行研發的專利色母，除了可以整合各工藝二次加工的製程，提升生產效率之外，並能提高包材的質感，以滿足國外品牌商持續的下單需求，推升後續營運動能，更能優化獲利結構。