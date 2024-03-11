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瑞銀：技嘉AI伺服器比重增 目標價由300元調高至410元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
技嘉。圖／技嘉提供
技嘉。圖／技嘉提供

瑞銀證券發布報告指出，技嘉（2376）2月營收優於預期，預估第1季營收與上一季差不多。瑞銀預估技嘉在人工智慧（AI）伺服器業務有更多的客戶，占總營收比重連年成長，因此上調今、明兩年預估獲利，並將目標價由300元大幅調高至410元，重申「買進」評等。

報告指出，技嘉2月營收月減但年增。瑞銀預估，技嘉今年第1季營收可能與上一季差不多，但年增率可達62%。雖然伺服器營收成長，但主機板及顯示卡營收則因淡季而下滑。隨著繪圖處理器（GPU）供給改善，技嘉新方案伺服器相關業務將成長，主機板及顯示卡需求也維持健康，都將提升技嘉獲利的上漲潛能。

瑞銀將技嘉今年預估每股稅後純益（EPS）從13.81元上調1%到13.97元，明年預估EPS從16.66元上調11%到18.49元；預估2025-2028年的年均複合成長率（CAGR）為22%，以2025年的預估獲利來推算，本益比從18倍上調到22倍，目標價從300元上調到410元。

瑞銀預估，技嘉今年的伺服器營收將成長97%，成為960億元，明年的伺服器營收則將成長45%，成為1,330億元；伺服器營收占總營收的比重將從2022年的20%、成長到2023年的32%、2024年的48%、2025年的54%。

技嘉 營收

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