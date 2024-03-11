創控營收／2月雙成長 今年營運穩定攀升

精密氣體監測設備廠創控（6909）公告2023年營收4.07億元，年增3％；稅後淨利0.93億元，年減18.92％；每股淨利1.55元，股利政策則預計將配發0.8元現金股利。

創控公告2月合併營收達1,483萬元、月增2.3％、年成長14.2％、累計今年前兩月合併營收為2,933萬元、年成長14.4％。創控表示，AMC產業處於成長階段，創控持續擴展新客戶與開發新產品應用，強化公司業績成長動能，今年維持穩定成長的目標不變。

創控指出，現有指標客戶群穩定，氣體檢測設備與後續的設備維護及耗材需求穩健，即使去年全球半導體產業資本支出下滑，創控的營收仍創歷史新高，惟產品組合差異，毛利率微減，且因應客戶需求、強化公司產品多元化，研發費用增加，稅後淨利略低於前年表現。

不過今年全球半導體廠設備支出預期將回升，創控更加深耕半導體製程控管領域，持續擴張半導體業務，此外也積極拓展產品應用的多元性，將成功經驗複製至更多產業以及環境業務，追求公司業績穩定成長。

創控提供監測低濃度AMC（氣體分子污染物）的客製化解決方案，以MiTAP系列產品結合軟硬體開發及平台整合，具有移動性、即時性和高彈性布建的特點，設備效能及偵測能力與標準實驗室具高匹配性，協助管理者做好AMC氣體微污染管理，目前主要產業應用分為半導體製程控管與環境空氣監測兩大領域。

其中，半導體製程持續微縮，AMC監控逐漸重要，創控成功導入指標客戶，自2020年營運轉虧為盈之後，公司營收與獲利步入成長軌道。

創控將持續以擴大營運規模為目標，在半導體業務方面，擁有半導體廠房廠務環境、生產設備環境、晶圓載具環境等不同應用客製化監測系統，除了先進製程新應用的拓展，也將產品橫向推廣至海內外成熟半導體廠以及AMC相關污染防治去除設備供應鏈；量測物種也從VOCs有機物種的量測，擴大至AMC酸鹼物種的分析，提升產品技術規格，完善AMC整體監測方案。