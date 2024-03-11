桓鼎營收／雙業務動能提振 2月2.39億元、年增16.55％ 創歷年同期新高

桓鼎（5543）今（11）日公布2024年2月合併營收達2.39億元，月減15.36%、年增16.55％，刷新歷年同期新高；累計2024年前2月合併營收達5.2億元，年增16.01％，創歷年同期次高。

桓鼎受惠歐洲地區客戶對於金屬建材訂單拉貨轉向積極，加上綠色能源事業旗下電池模組產品銷售，隨著智慧穿戴裝置、交通工具、儲能等領域客戶保持良好需求，挹注整體產能稼動率保持一定水準之上，帶動整體營運邁向成長軌道，不僅今年1、2月單月合併營收年增率呈現雙位數成長力道，即使2月適逢春節影響工作天數少，2月營收仍繳出歷年同期新高表現。

桓鼎積極開拓綠色能源事業營運動能，著眼於全球長期綠能商機明確，近三年戮力完善綠色能源事業旗下a.儲能牆、b.E-Bike四電整合與雙電機系統、c.儲能案場設計施工到維運保固服務等業務版圖，其中儲能牆產品業務已於2月完成日本九州地區共兩個商用儲能示範案場安裝上線運作，並深化與日本、歐洲客戶業務合作深度，同時持續推進日本JIS、歐洲IEC安規認證申請進度，有望隨著正式取得產品安規認證，將進一步放大儲能牆業務產品銷售貢獻。

展望2024年第1季，桓鼎持審慎樂觀看法。看好金屬建材、綠色能源兩大事業客戶需求提升，有助於保持集團營運良好成長動能，尤其樂觀看待綠色能源事業佈局成效於今年陸續開花結果，且因應電車時代，桓鼎儲能牆產品具有可同時串/並聯兼具增加儲能容量及升壓至高壓，結合優異的儲能牆控制系統與EMS能源管理系統之利基，可作為不斷電系統、升壓備援，並適用於商場、工廠用電、電動車快充等多元場域，目前亦積極結合充電樁、錶後儲能等相關業者合作，以打入電動車快充站、工廠、商場、社區用，以及ESG, SDGs節能減碳、綠電自用等應用市場拓展，以期創造未來營運正面效果挹注。