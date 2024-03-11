台股回檔修正跌59點收19,726點 台積電重挫18元收766元

台股在連日創高後回檔修正，今（11）日收盤指數19,726.08點，跌59.24點、跌幅0.30%，成交金額3,976.39億元。反觀，櫃買指數收248.63點、漲1.20點、漲幅0.48%，表現相較強勁。台積電（2330）收766元、跌18元。

上周五（8日）美股費半指數跌4.03%，AI族群漲跌互見，上漲標的包括鴻海（2317）、緯創（3231）爆大量逾10萬張，以及高力、廣達、英業達、技嘉等紛紛走揚；反觀日月光投控、世芯-KY、聯發科、緯穎、勤誠、創意等則回檔修正。

值得注意的是，股票族群今日多點開花，散熱族群的雙鴻、尼得科超眾攻上漲停作收，元山、奇鋐、協禧、健策、業強、建準等；太陽能族群的國碩、碩禾、安集、聯合再生、元晶、太極等走強。

低軌衛星族群的華通、同欣電、台揚、穩懋、康舒；面板族群的群創、友達、彩晶；散裝航運族群的中航、新興、裕民、正德、四維航等；觀光族群的鳳凰、易飛網、雲品、山富、雄獅等紛紛走揚。

在弱勢族群方面，包括重電族群的亞力、上緯投控、森威能源等；航空族群的華航、長榮航、星宇航空；IC設計族群的茂達、聯陽、系微、聯詠、力旺等今日展現出盤整格局。

法人提醒，聯準會主席鮑爾於國會聽證重申逐步轉變緊縮政策立場，一般認為 6月會開始降息，19日至20日聯準會也將召開會議，目前還是傾向維持利率不變。

另外，2月營收揭曉後，近期除了追蹤各家法說，重要展覽包括美國太空衛星展、智慧城市展和工具機展接棒登場，可做為短線相關選股參考，而現階段操作可先逢高落袋獲利了結，重新尋找主流，同時切忌追高殺低。