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金寶小金雞2月營收月增178%近半年次高 早盤亮燈漲停

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
金寶旗下凱碩亮燈漲停。記者吳康瑋／攝影
金寶旗下凱碩亮燈漲停。記者吳康瑋／攝影

老牌電子大廠金寶旗下「小金雞」網通大廠凱碩（8059）持續在產品線上積極部署，目前已成功在市場打出一片天。而公司近日公布2月營收為0.29億元，雖然年減67.2%，但月增幅高達178.2%，且達到近半年以來次高紀錄。內部透露，主要因前期客戶急單需求提前出貨，及本期因新舊產品交替之需求變化所致。

對此，凱碩今（11）日早盤以33元開低後走高，盤中成功衝上漲停價36.55元，走勢驚人，並也帶領網通產業市場掀起新的一波攻勢。據悉，凱碩成立於1998年6月26日，主要產品包含寬頻纜線終端用戶設備、無線區域網路產品、同軸電纜媒體轉換器。而金寶電子（2312）於2016年取得二分之一以上董事席次，成為擁有該公司實質控制權之母公司。

據悉，目前凱碩主要從事網通產品的 OBM/ODM 業務，產線類別包括「寬頻纜線終端用戶設備」、「網格無線路由系統」等。並且在寬頻纜線終端用戶設備的經營行之有年，主要產品包括，纜線數據機（Cable Modem）、纜線路由器（Cable Router）、語音閘道器（EMTA Gateway）、纜線數據機模組（Cable Modem Module）等，

而網格無線路由系統則有，網格無線路由控制器（Mesh Wi-Fi Controller）、網格無線延伸器（Mesh Wi-Fi Extender）、遠端裝置管理軟體系統等。 凱碩近幾年在產品線上積極部署，除鎖定中高階產品，也持續提升產品附加價值，並且營運方面也受惠美國基建持續增溫及低軌衛星，以及金寶集團加持，帶動整體營收表現持續成長，內部也看好隨著2024年網通產業回升，預計整體表現也將大幅成長。

營收 網通 金寶

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