上奇營收／2月4.19億元、年增6% 歸功經常性收入發威

資訊服務廠商上奇（6123）今（7）日公佈，今年2月合併營收達4.19億元，與上月持平，不過年增達6%，累計前2個月合併營收8.39億元，年增12.2%。公司指出，雖然2月適逢華人年節假期，導致當月工作天減少，但仍繳出年增態勢，主要受惠自身高佔比的經常性收入所致。

上奇指出，今年2月份工作天數降至15日以下，但上奇營收卻仍能延續上月成長動能，維持年增長及月增長，尤以雲端服務表現較佳，貢獻當月營收佔比49%，企業服務貢獻營收占比45%，印刷服務營收占比6%。若排除旗下Senco-Masslink ，較去年同期增長21%，經常性收入(RR)佔比為82%，顯示上奇的營收表現未受到工作天減少影響，可持續穩健成長。

上奇強調，儘管企業資本支出仍受大環境影響而趨於保守，不過雲端服務向上成長趨勢不變，與數位印刷服務穩健成長，持續帶動整體經常性收入(RR)的穩健成長。亞洲雲端服務市場的擴展持續發酵中，期能加速注入成長動能，提增整體營收貢獻。

另外，上奇今（7）日召開董事會，通過去(2023)年財報，稅前淨利4.19億元，因為 CFC（受控外國公司法）制度實施，對在海外投資持有境外公司進行所得稅課徵後影響獲利數，歸屬母公司稅後淨利為2.45億元，每股稅後純益為3.95元。

上奇指出，董事會今日也決議通過發放 112年第4季現金股利每股2.9元，112年第2季現金股利每股發放1.1元，已於2024年1月24日 發放完畢。2023年全年合計每股分配4元，股利發放率 101%。