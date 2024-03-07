輔信營收／2月1.3億元、年增4.97% 看好AI PC未來展望

輔信科技（2405）7日公告2024年2月合併營收1.3億元，較上月減少，係農曆春節假期工作天數減少，惟公司迷你電腦與工業電腦，布局中高階產品應用，加上科技醫材事業挹注，推升2月合併營收，較去年同期成長4.97％，累計今年1-2月合併營收2.84億元，年增率4.77％。

2024年全球經濟呈現謹慎的復甦態勢，儘管歐美市場景氣已見改善跡象，但尚未完全回升。輔信2月份在迷你電腦、工業電腦與Panel PC/HMI產品出貨較去年同期表現平穩，主係受益於數位轉型與AI邊緣運算需求，中高階機種出貨提升挹注業績，再加上醫療器材事業子公司的穩健成長，繳出2月份當月與前2月合併營收年增率雙成長。

2024年台北國際電腦展將於6月4日至6月7日舉行，今年以生成式AI為主題，並涵蓋人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、綠能永續及創新等六大領域，輔信自去年就開始投入AI PC相關領域，並規劃於今年COMPUTEX 2024展出涵蓋各種平台的更多新產品。

目前輔信的電腦硬體方案主要應用於商業及工業領域，包含智慧零售、機器視覺、自動化控制、視訊監控與數位看板等。在AI技術發展與市場需求的驅動下，公司積極規劃AI PC產品線，預期將有助於公司在海外專案與新應用領域客戶的爭取。

展望2024年，輔信目前已有數款AI-Ready規格的迷你電腦與嵌入式電腦產品，預計下半年還會有新產品陸續推出，目前公司更積極與AI軟體商、大型語言模型商、AI NPU半導體廠商以及AI加速器廠商建立合作，期藉由整合平台技術與模型工具，進一步擴展AI PC產品組合，加上科技醫療產品布局，今年營運將逐漸回溫。