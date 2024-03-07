氣立財報／去年每股虧損0.64元 今年走出谷底營收回穩

氣動元件大廠氣立（4555）去年合併營收13.77億元、年減23.6%，營業毛利3.73億元，毛利率27.07%，較2022年的33.34%減少6.27個百分點，稅後淨損0.34億元，每股稅後虧損0.64元。董事會通過擬以資本公積，每股配發0.5元現金股利。

氣立也公布2月自結合併營收為1.05億元、年減15.9%，前二月合併營收2.22億元，則較去年同期成長11.7%。

氣立表示，去年營運虧損，主要因客戶為去化庫存而下單保守，造成營收下滑，連帶使產能稼動率下降，固定成本分攤增加，毛利率因此降低，加上公司也積極調整消化庫存所致。此現象現已逐漸改善，因此今年前二月累計營收較去年成長，營運可望漸趨回溫。

氣立表示，雖然全球經濟仍面臨通膨、地緣政治等多重挑戰，導致經濟成長仍有許多不確定性，接單能見度仍短，但以目前市場動能及趨勢來看，AI、新能源、農業科技等產業都是值得長期關注的面向，預期在市場庫存改善及AI帶動硬體需求下，今年營運可望優於去年。

去年生成式AI技術取得重大突破，促使AI裝置市場迅速發展並帶來豐富的創新產品。國際市場研究機構 Counterpoint Research 預測，今年將迎來全球AI手機的元年，並估計到2027年底，配備AI生成內容（AIGC）功能的手機出貨量將突破5億支。

隨著AI技術持續進步和成本降低，AI裝置預計將廣泛普及於家庭和企業，成為日常操作和業務運營不可分割的部分。

此外，隨著全球人口增加及糧食需求上升，調研機構 Value Market Research 指出，全球農業科技市場需求預計將從2023年的257.5億美元增至2032年近1,112億美元，2024至2032 年研究期間年複合成長率（CAGR）為17.65%。自動化農業正引領農業行業進入一個高效率、高產出的新紀元。

隨著先進的機器人技術、人工智能和物聯網的融合，自動化農業允許農場營運商減少人力依賴，實現24小時不間斷地種植、灌溉、施肥及收穫作業。透過精準農業的實踐，如使用無人機進行作物監控和健康分析，自動化系統更可優化資源分配，減少浪費，提高作物產量及品質。

法人表示，隨著科技迅速的演進，近年來可望有大量新裝置的推出與市場應用，而這也將推升氣動、電動元件的需求提升，以中長期市場態勢來看，自動化產業前景值得期待。