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創意2月營收受惠AI等需求 較上月月增

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

創意（3443）2月營收月增1.2%，分析師認為，主要受惠先進製程接案比重增加，AI和 Networking 應用帶動營運成長，法人機構指出，由於去年總體經濟不佳，IC設計服務公司 Turnkey 成長幅度都不如原先預期，創意去年來自SSD、網通狀況皆不太好，因此預估最快要等第2季才會明顯成長下，預估創意第1季營收較較上季小幅下滑，NRE 有二位數的季減幅度，ASIC 也呈個位數小幅下滑。

毛利率部份，雖 NRE 佔營收比重減少，但毛利率將較上季增加，預估創意第1季每股稅後純益（EPS）5元。

創意主要是提供 SoC 設計代工服務為主，雖有自有IP，但非公司的營運重點，主要在 NRE 和 Turnkey，大部份客戶為系統客戶，從開發到量產一起合作，客戶黏著度高，創意營收和毛利率也較同業穩定。

預估今年營收可望較去年成長，NRE 和 Turnkey 成長幅度為個位數，預期隨美系客戶以及其他客戶新品量產，2024年AI、ML約占營收17~19%，全年 EPS 約26.3元。

營收

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