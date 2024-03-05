致伸科技營收／2月32.3億元、年減29% 預期3月將有所回升

致伸（4915）5日公布2月營收32.3億元，月減40.4%、年減29%。累計今年前兩個月營收86.5億元，年增0.8%。

致伸表示，2月營收受農曆春節工作天數減少影響，預期3月營收將有所回升。

因邊緣運算 AI 興起，致伸三感合一（視覺、聽覺、觸覺）整合能力將受惠，耕耘多年的新事業將陸續於下半年起增加貢獻，如公共安全（Public Safety）相關設備、AIoT （B2B）視覺方案及車用等，結合智能邊緣運算，提供多樣且創新的解決方案，創造更多跨領域的新興應用。此外，下半年 AI PC 出貨也望刺激相關資訊產品需求。

致伸日前董事會近期決議通過股利分派，擬配發每股現金股利4元，股利配發率達73%，現金股利及股利配發率均創歷史新高。