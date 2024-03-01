汎銓擬配4.5元現金股利 連續2年配息率超過八成
汎銓（6830）1日公布2023年全年合併營收18.8億元，年增8.93%，創歷年新高，稅後純益2.61億元、每股純益(EPS)5.59元；董事會決議通過2023年盈餘分配案，擬配發每股4.5元現金股利，現金股利配發率80.5%，連續2年現金股利配發率超過八成。
汎銓受惠國際半導體相關大廠積極推進先進製程研發，加上穩步擴大檢測分析團隊、檢測分析工法精進，挹注旗下材料分析(MA)委案隨著客戶需求熱絡而保持良好動能，去年材料分析(MA)業務比重仍超過80%。
汎銓表示，今年將擴增整體檢測分析量能，且加速啟動海外市場布局計畫，旗下竹北營運二廠新據點已正式啟用，今年第3季加入日本分析新營運據點目標維持不變，期望創造2024年營運成長。
展望未來營運，看好各國政府全力扶植當地半導體產業聚落，及國際知名半導體相關大廠陸續提高今年資本支出計畫，並積極加大先進製程技術開發等，皆有助創造整體業務長期有利發展。
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