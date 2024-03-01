快訊

影／疑不滿管碧玲發言...陸方「放鴿子」集體缺席會議 海巡官員臉色鐵青

聯合報系聲明／詐騙集團冒用名義發送侵權通知 請企業與讀者小心詐騙

和時間賽跑！高雄工人遭泥塊壓住活埋近4小時 消防挖泥搶救中

汎銓擬配4.5元現金股利 連續2年配息率超過八成

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

汎銓（6830）1日公布2023年全年合併營收18.8億元，年增8.93%，創歷年新高，稅後純益2.61億元、每股純益(EPS)5.59元；董事會決議通過2023年盈餘分配案，擬配發每股4.5元現金股利，現金股利配發率80.5%，連續2年現金股利配發率超過八成。

汎銓受惠國際半導體相關大廠積極推進先進製程研發，加上穩步擴大檢測分析團隊、檢測分析工法精進，挹注旗下材料分析(MA)委案隨著客戶需求熱絡而保持良好動能，去年材料分析(MA)業務比重仍超過80%。

汎銓表示，今年將擴增整體檢測分析量能，且加速啟動海外市場布局計畫，旗下竹北營運二廠新據點已正式啟用，今年第3季加入日本分析新營運據點目標維持不變，期望創造2024年營運成長。

展望未來營運，看好各國政府全力扶植當地半導體產業聚落，及國際知名半導體相關大廠陸續提高今年資本支出計畫，並積極加大先進製程技術開發等，皆有助創造整體業務長期有利發展。

半導體 股利

延伸閱讀

汎銓財報／去年 EPS 5.59元 擬每股配4.5元現金股利

楊文科捲入竹北天坑貪汙案 地方藍綠民代都感震驚

秦永沛 被喻「台積電總工程師」

新竹縣長楊文科驚傳涉貪遭搜索 疑牽扯竹北天坑事件

相關新聞

股王世芯去年賺逾四股本 擬配每股現金股利22.71元、盈餘配發率近五成

台股股王、特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯-KY（3661）於1日公布去年財報，獲利創新高，每股純益為45.47...

仁寶法說會／AI PC 最快6月啟動出貨！定價恐較一般 PC 高

代工大廠仁寶（2324）1日召開法說會，內部預估旗下AI PC最快將從6月開始出貨，目前看起來價格方面都會比一般PC貴，...

押寶法說+AI 新品效應 神基盤中強攻漲停板

強固型電腦大廠神基（3005）今（1）日宣布推出支援 AI 的全強固型平板電腦 ZX80，鎖定公共事業、製造和運輸等產業...

緯穎早盤持續強漲5% 營運展望持續正向

緯穎（6669）繼昨日強攻漲停後，今（1）日股價持續強漲5%。法人指出，緯穎目標分散其客戶組成，2024-2025年 A...

文曄宣布現增參與發行海外存託憑證 盤中股價重挫跌停

文曄（3036）昨（29）日宣布董事會通過以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，暫定發行股數為6800萬股至8500...

仁寶2023年三率三升 EPS 1.76元、配息1.2元

代工大廠仁寶董事會昨（29）日公告去年財報，獲利提升，寫下「三率三升」的好成績，稅後純益76.68億元，年增5%，每股純...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。