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仁寶財報／去年純益年增5%每股賺1.76元 擬配息1.2元

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
仁寶（2324）29日公告去年財報，稅後純益76.68億元，年增5%，每股純益1.76元；。記者吳康瑋／攝影
仁寶（2324）29日公告去年財報，稅後純益76.68億元，年增5%，每股純益1.76元；。記者吳康瑋／攝影

代工大廠仁寶（2324）29日公告去年財報，稅後純益76.68億元，年增5%，每股純益1.76元；董事會並通過去年盈餘分派案，每股擬配發1.2元現金股利，若以今日收盤價計算，現金殖利率約3.3%。

仁寶去年第4季營收2,416.71億元，季減3.99%，年減2.83%，毛利率4.64%，季增0.18個百分點，年增0.63個百分點，營益率1.4%，季減0.05個百分點，年增0.52個百分點，純益率0.9%，季減0.23個百分點，年增0.32個百分點；稅後純益17.86億元，季減25.49%，年增66.29%，每股純益0.41元。

仁寶去年營收9,467.15億元，年減11.79%，毛利率4.48%，年增0.72個百分點，營益率1.27%，年增0.41個百分點，純益率0.96%，年增0.16個百分點；稅後純益76.68億元，年增5.21%，每股純益1.76元。

仁寶董事會並決議股利分派及資本公積發放現金，擬以盈餘發放每股現金股利1元、資本公積發放每股現金股利0.2元，共將發出超過52.88億元現金股利。

仁寶 股利

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