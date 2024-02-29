東哥遊艇財報／2023年獲利再創新高 EPS 23.66元

豪華遊艇製造商東哥遊艇（8478）29日公告2023年財報，全年稅後純益20.81億元，獲利再創歷史新高，每股純益為23.66元。董事會並決議擬配發現金股利12元，以今日收盤價362元估算，現金殖利率為3.3%。

東哥表示，分析去年營運表現，主要受惠產品組合優化、漲價效益持續挹注，2023年全年合併營收再創新高、逼近63.3億元，營業利益年成長17.7%、達21.9億元，營業利益率34.7%，稅後淨利年成長18.7%，突破20億元，淨利率32.9%，EPS為23.66元。

而該公司連續4年營收、獲利向上成長，各項獲利指標再次刷新歷史紀錄，展現高端精品品牌卓越的經營能力。董事會並通過2023年度盈餘分配案，維持5成配發率，擬配發每股現金股利12元，亦創新高。

東哥並指出，根據國際貨幣基金組織(IMF)今年1月最新報告，在通膨減緩及經濟成長平穩的環境下，全球經濟成長面臨的風險大致平衡，經濟可望進入軟著陸的最後階段。

而全球遊艇市場消費行為已回歸疫情前模式，不同呎型、不同產品定位之遊艇面對的供需情況及消費者消費模式仍有顯著差異。隨著全球超級富豪人數及財富持續增加，高端奢侈消費需求依然強勁，高端精品維持正向展望，支撐精品高昂之售價，大型豪華遊艇市場亦是如此。

因應未來市場成長、新系列及各呎型產品規劃，東哥已啟動第三組裝廠的建廠計畫，並積極投入中期策略規劃，多元化佈局未來成長動能。