茂迪TOPCon急單湧 訂單能見度到今年6月

太陽能廠茂迪( 6244 )參展全亞洲最大的日本智慧能源周(SMART ENERGY WEEK)，總經理葉正賢受訪時指出，茂迪新世代TOPCon電池再次突破技術瓶頸，轉換效率將由原本24.7%，再突破至25.1%，領先業界，換算六片裝的模組，已達490瓦，隨轉換效率提升，光電案場投報案增加，已吸引訂單湧進，他強調茂迪產能利用率已由過去的30~40%回到近期70%到80%，且訂單能見度已看到6月月底，因選後各家案場陸續迎頭衝刺，下半年審慎樂觀。

葉正賢指出，日本光電案FIT退場後，光電案場著眼於更有效利益的屋頂型建案，新建物強制安裝太陽能的法案在東京都已通過，並將於2025年開始實施。

另外，土地的複合利用，像農電共生也將成為茂迪的重點，針對這項市場，此次捨去以往大型模組，改以適合建築的BIPV及BAPV模組為主，同時兼顧農電共生的市場。

葉正賢強調，高轉換效率的產品一直以來都受到市場追捧，茂迪這次參加此次展場日本智慧能源週的產品均是高效率的TOPCon，茂迪M6尺寸訂單搶手，估計7月後才能啟動全數轉換至M10。

不過葉正賢坦承，受到第三地進口模組登台競爭，去年各家太陽能廠狀況都不好，台灣太陽能模組市場價格跌勢明顯，從每瓦47-48美分降至43-44美分，茂迪因有日本市場支撐，營運相對其他同業好。

展望2024年，葉正賢說，選後訂單詢問度增加，今年第1季會比上季好，第2季也有機會明顯的成長，訂單能見度到6月下旬，對下半年持審慎樂觀看法。