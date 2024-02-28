旺宏去年虧損 仍擬配發每股現金股利0.5元

雖然去年陷入虧損，不過記憶體業者旺宏（2337）公布，仍擬配發去年度每股現金股利0.5元，將提請股東會決議。

旺宏先前已公布去年財報，合併營收為276.23億元，年減36.4％，歸屬母公司業主淨損16.99億元，每股淨損0.92元，另外，旺宏董事會也決議，將進行國內現增、現增發行新股參與發行海外存託憑證，發行股數不超過3.6億股，以及私募普通股或私募海內外轉換公司債，不超過普通股1.8億股。

旺宏總經理盧志遠先前在法說會中表示，期盼毛利率在上季探底之後，後續能逐步回升。

盧志遠也說，第1季市況未能起飛，預期將是營運谷底。工控及可穿戴式裝置市場NOR Flash需求相對穩定，但庫存去化問題依然存在；車用市場庫存去化還需要一段時間；高階 PC、伺服器的高密度NOR Flash出現微弱的復甦跡象。

旺宏27日股價下跌0.05元，收在28.2元。三大法人已連續三個交易日對其聯手賣超，其中投信對其連五賣。