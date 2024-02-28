3月重演去年行情？ 群益投顧：關注五大題材發展

群益投顧表示，原本領漲的AI概念大型股大多開始震盪，隨著台積電（2330）ADR溢價幅度明顯收斂，3月指數推升力道將減弱，可以參考2023年2~3月加權指數走勢，也許歷史重演。盤面改由落後補漲股和具轉機題材中小型股做表現，但須慎防隨時有短線過熱回檔修正乖離的可能。

群益投顧表示，接下來可關注五大題材發展變化：

一、美超微快速拉開本益比上緣，AI供應鏈比價空間擴大

Supermicro不到一年時間飆漲10倍。美超微Server使用Box Solution架構，因此更有效率，可以比同業更快交貨。集邦科技表示，元月底輝達、超微AI晶片供貨已獲紓解，相關組裝廠廣達（2382）、緯創（3231）及緯穎（6669）有望受惠。廣達預期最快5月起，AI伺服器出貨將明顯轉強。

GH200/GB200部分機種均將搭載水冷散熱，奇鋐（3017）將迎來產品大升級，技嘉（2376）內部更定下全年集團營收將突破2,000億元的高標。AI供應鏈金像電（2368）、技嘉、台光電（2383）、奇鋐四檔1月營收創新高，震盪後能否迅速再攻，或將成為AI概念股持續活躍的關鍵。

大摩將股王世芯-KY（3661）目標價從3,880元大幅調升至4,880元，為外資圈最高價。國際一線大廠投入自研AI晶片計畫，對外尋求與台灣ASIC/IP廠合作，除了世芯-KY、創意（3443）、聯發科（2454）、智原（3035）、M31（6643）、愛普*（6531）等正規軍，投入IP領域的轉機題材也是市場追逐焦點。

從早期矽統和揚智（3041）一路到討論度最高的集團神盾（6462）、安國（8054）、安格（6684），到最近則看上大型IC設計，聯詠（3034）、瑞昱（2379）都擁有豐富的IP資料庫與設計能力，傳出進軍ASIC和IP領域。而結合聯發科，IC設計三雄的表態，通常會掀起IC設計族群的群體效應。

三、擴廠腳步不停歇，台積供應鏈進補

OpenAI的Sam Altman說要募集7兆美元成立10多座晶圓廠，至少說明看好AI晶片有龐大需求。引述外媒報導，台積電有意在大阪興建第三座晶圓廠，專門生產先進3奈米晶片，在台灣擴廠腳步也不停歇，中科二期擴建計畫過關，最先進的1.4奈米廠也有望落腳，高雄廠還傳出將蓋五座。

寬量國際（QIC）預估台灣半導體供應鏈市值將於2033年成長10倍至2,577億美元。下次介入時機可能在3月底至4月第三周台積電法說前；指標股萬潤（6187）、弘塑（3131）、G2C+策略聯盟均華（6640）、均豪（5443）、志聖（2467），以及可留意QIC追蹤49家台灣半導體供應鏈廠商。

四、矽光子為釋放AI潛能的關鍵

正如去年春節後的ChatGPT熱潮，OpenAI在2月16日凌晨推出其文本轉影片模型，Sora再掀技術革命，打開AI GC在視覺領域的應用，未來發展將可能推升資料中心規格升級，驅動網通高速光收發模組產品需求。

針對矽光子概念，交換機與光通訊相關個股有：智邦（2345）、華星光（4979）、前鼎（4908）、上詮（3363）、訊芯-KY（6451）、聯鈞（3450）、聯亞（3081）、光環（3234）與光聖（6442）等。

五、傳電價調漲，3月中留意重電儲能

經濟部預計3月上旬召開電價工作小組會議，電價費率審議會估計3月中旬後舉行。由於台電已累積逾3,800億元的龐大虧損數字， 4月調漲電價恐難避免。

台電因近年大舉投資在電廠更新、水力、離岸風電、太陽光電計畫、以及輸變電計畫建設，今年資本支出更高達1,309億元，年增53%，預算將於2025年達到高峰，並至2030年間延續動能。

重電儲能類股如玖鼎電力、中興電（1513）、亞力（1514）、世紀鋼（9958）等，為強韌電網計畫和能源政策趨勢受惠者，另華城（1519）、士電（1503）變壓器在北美外銷市場的強勁需求帶動下，亦是可關注的重點。