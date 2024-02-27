定穎投控財報／去年獲利年增逾八成EPS 3.61元

車用PCB供應商定穎投控（3715）於今（27）日公布去年財報，獲利大增逾八成，每股純益為3.61元，擬配發1.5元現金股利。

定穎去年合併營收為157.45億元，年增1.48倍，歸屬母公司業主淨利為10.03億元，年增83.3％，每股純益為3.61元。

展望未來，定穎先前指出，2024年高階新產品的客戶需求動能持續，滲透率可望提升，營收預估可有雙位數成長。由於產品組合持續改善，對獲利也樂觀看待。首季有工作天數較少的因素，實際仍看客戶拉貨需求，預期為年度低點，而汽車與網通應用仍是成長動能。

至於中長期展望方面，定穎表示，泰國廠將是切入更高階產品的重要突破據點，很多新客戶都在等泰國廠建置完成，就會積極認證，目前泰國廠預計第4季量產。泰國廠為高度智慧化及自動化的智慧工廠，生產高階多層板及HDI，產品應用於伺服器、網通及汽車等。