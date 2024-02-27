偉康財報／去年每股賺1.96元、毛利率32% 雙引擎替營運加速

數位身分認證大廠偉康（6865）27日公布 2023 年財報，毛利率高達32%，去年稅後純益 2,819 萬元，每股純益 1.96 元，2023 年團隊積極增加銷售渠道，擴大研發投資，布局海外市場，打造偉康品牌，啟動雙成長引擎加速營運驅動，進一步挹注去年營收續創新高。

據資料顯示，偉康2023年營收 5.17 億元，毛利率 32%，稅後純益 2819 萬元，每股純益 1.96 元，與2022年相較，全年營收成長 1.97%，主要是受惠於公司積極增加旗下產品的銷售渠道，擴大研發投資，布局海外市場，成功打造良好品牌形象。

市場瞬息萬變，疫情加速遠距服務需求，導致大量數據轉移到雲端，這直接推動了「數位身分識別」和「智能數據服務」等關鍵領域的蓬勃發展。深耕金融數位轉型領域二十餘年的偉康，在疫後期間陸續以全方位「數位身分解決方案」及全視角「智能決策數據平台」服務國內七成銀行，並拓展印度市場，2023 年營收再創新高，達到 5.17 億元。

除了榮獲台灣精品獎的「OETH 雲端身分認證」系列資安產品，2023 年偉康更加大 AI 智能決策的研發資源投入，全方位從數據到服務，全節點從終端到雲端，充分發揮資安與數據關鍵技術的綜效，成功打造全視角「可視化智能決策數據平台」，深入應用於智慧金融、智慧製造、智慧零售、智慧服務等多個產業。

同時，偉康不僅在研發層面擴大投資，近期更在營運層面上進階取得 ISO 27001以外的 ISO 27017（雲端服務資訊安全管理）及 ISO 27018（雲端服務個人資料保護）雙重國際資安權威認證，成為雲端安全及個資守護的產業典範。

展望 2024，偉康董事長連泓鈞表示，公司近年持續擴大自有研發投入，建構完整的「數位身分解決方案」和「智能決策數據平台」兩大產品線，同時透過結合夥伴生態圈的資源，攜手打造完善「數位信任生態服務」，擴張產品銷售渠道，並在 AI 時勢脈動下，「智能決策」及「智慧資安」的雙成長引擎將加速驅動獲利成長。