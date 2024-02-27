詮欣財報／去年 EPS 2.10元 配發1.5元現金股利 今年業績恢復成長

詮欣（6205）今（27）日公布2023年稅後純益1.70億元，年減47.1%，2023年每股稅後純益（EPS）2.10元，2022年EPS為4.06元。該公司也公告配息1.5元現金股利，配發率超過七成，法人預估，該公司今年恢復成長，預期業績將年增15%到20%，獲利表現將優於營收表現。

詮欣2023年第4季稅後純益2,238.7萬元，季減39%，年減73.4%，2023年第4季EPS為0.26元，2023年第3季EPS為0.45元，2022年第4季EPS為1.06元。

詮欣董事長吳連溪之前表示，今年營收與獲利展望看好，透過去年底引進卓毅資本（Phi Capital）將直接打入賓士與BMW等歐洲車廠客戶，擴大車用產品出貨，今年業績將逐季回升。

針對今年展望，吳連溪說，他看好車用產品發展，包括ADAS、車用娛樂系統（IVI）、鏡頭、中央控制單元（ECU），還有天線等產品，詮欣在車用零組件的連接器與線束供應，可以說是相當完整，透過卓毅的加入，將深耕歐洲市場，打入一級車廠，也透過國內大廠，出貨美國車廠，包括防水連接器與乙太網路等產品。

例如智慧天線（T-Box），他說，是把六到七個天線放在一個板子上，目前用4G，已經設計5G，未來要6G。例如偵測器、遙控器、倒車雷達、GPS、AMFM與WiFi等，還有車聯網，每一個都需用到天線，最多可以到13到14隻，這樣連接器與線束都會增加，智慧天線已經成為趨勢，我們有60家汽車客戶，以Tier 1居多，以後想直接對車廠，目前規劃4月驗證產品，6月量產出貨。

另外，他說，每一年要找兩到三家上下游的公司談合作，一方面是往上游整合材料，另一方面則是增加客戶群，目前資金足夠，要尋找出海口，藉此增加營收與獲利，除了自己本身要成長，還需要外部的成長動能，目標是三年內達到百億元的市值。

至於在通訊產品方面，他說，400G產品已經準備好了 ，800G產品開始研發，也是連接器，光纖收發器（QSFP）也有做，這個量很大。另外，汽車以太網路卡的需求，是一年比一年好，因為汽車發展到自動駕駛，一定要有以太網路，目前已經量產，客戶也開始購買。

詮欣預估，今年三大產品營收比重，工業電腦占四成，車用20-25%，網通15%，PC與消費電子10至15%。其中，車用占比去年是15%，今年是20到25%，等於成長50%。