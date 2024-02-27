快訊

接觸330人！北市公布麻疹境外移入足跡圖 曾在這間店用餐30分鐘

有必比登名店違規！食藥署網紅餐廳大稽查 不合格名單出爐

台男泰國遭槍殺案1台嫌逃回台 刑事局已帶回調查

詮欣財報／去年 EPS 2.10元 配發1.5元現金股利 今年業績恢復成長

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

詮欣（6205）今（27）日公布2023年稅後純益1.70億元，年減47.1%，2023年每股稅後純益（EPS）2.10元，2022年EPS為4.06元。該公司也公告配息1.5元現金股利，配發率超過七成，法人預估，該公司今年恢復成長，預期業績將年增15%到20%，獲利表現將優於營收表現。

詮欣2023年第4季稅後純益2,238.7萬元，季減39%，年減73.4%，2023年第4季EPS為0.26元，2023年第3季EPS為0.45元，2022年第4季EPS為1.06元。

詮欣董事長吳連溪之前表示，今年營收與獲利展望看好，透過去年底引進卓毅資本（Phi Capital）將直接打入賓士與BMW等歐洲車廠客戶，擴大車用產品出貨，今年業績將逐季回升。

針對今年展望，吳連溪說，他看好車用產品發展，包括ADAS、車用娛樂系統（IVI）、鏡頭、中央控制單元（ECU），還有天線等產品，詮欣在車用零組件的連接器與線束供應，可以說是相當完整，透過卓毅的加入，將深耕歐洲市場，打入一級車廠，也透過國內大廠，出貨美國車廠，包括防水連接器與乙太網路等產品。

例如智慧天線（T-Box），他說，是把六到七個天線放在一個板子上，目前用4G，已經設計5G，未來要6G。例如偵測器、遙控器、倒車雷達、GPS、AMFM與WiFi等，還有車聯網，每一個都需用到天線，最多可以到13到14隻，這樣連接器與線束都會增加，智慧天線已經成為趨勢，我們有60家汽車客戶，以Tier 1居多，以後想直接對車廠，目前規劃4月驗證產品，6月量產出貨。

另外，他說，每一年要找兩到三家上下游的公司談合作，一方面是往上游整合材料，另一方面則是增加客戶群，目前資金足夠，要尋找出海口，藉此增加營收與獲利，除了自己本身要成長，還需要外部的成長動能，目標是三年內達到百億元的市值。

至於在通訊產品方面，他說，400G產品已經準備好了 ，800G產品開始研發，也是連接器，光纖收發器（QSFP）也有做，這個量很大。另外，汽車以太網路卡的需求，是一年比一年好，因為汽車發展到自動駕駛，一定要有以太網路，目前已經量產，客戶也開始購買。

詮欣預估，今年三大產品營收比重，工業電腦占四成，車用20-25%，網通15%，PC與消費電子10至15%。其中，車用占比去年是15%，今年是20到25%，等於成長50%。

4G EPS 詮欣

延伸閱讀

研華財報／去年EPS達12.65元 擬發現金股利9.5元

揚秦財報／去年 EPS 4.4元、每股擬配3.6元股息 配發率逾八成

湯石照明財報／去年 EPS 1.16元 擬配發0.7元現金股利

正瀚生技財報／去年 EPS 4.76元 擬配下半年現金股利3.09元

相關新聞

研華財報／去年EPS達12.65元 擬發現金股利9.5元

研華（2395）27日舉行董事會，公布2023年第4季暨全年合併財務報告。研華2023全年合併營收達新台幣645.68億...

聯發科股價創今年來新高 AI 領域布局廣、長線可期

聯發科（2454）今（27）日股價持續漲逾0.9%，受惠2024年世界行動通訊大會等影響，盤中最高達1,160元，股價創...

無懼台股盤中大跳水 中興電續強仍漲2%

台股今（27）日盤中大跳水，其中重電族群的中興電（1513）仍持續保持強勢，漲幅仍有2%以上，成交量逾8.5萬張。法人預...

矽統宣布配息+減資 股價盤中跳水、成交量個股第二

矽統（2363）26日董事會通過現金減資案、去年財報與盈餘分配案，財務長黃柏文表示，今年每股擬配發0.3元現金股利，並通...

聯發科獲外資跳升評等至買進 目標價大升至1,276元

聯發科（2454）獲得外資里昂大幅調升其評等與目標價，將其評等由「劣於大盤」跳升至「買進」、目標價大升至1276元。聯發...

致伸暫緩墨西哥廠投資 3招轉骨術助配息4元史上新高

科技業一窩蜂墨西哥投資熱，致伸（4915）則在2023年中喊卡，決暫緩擴張，公司主管表示，理解客戶期望致伸具備墨西哥生產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。