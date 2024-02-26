台灣銘板財報／去年 EPS 2.08元 年增1,633％

台灣銘板（6593）於今日公布2023年全年合併營收達新台幣6.68億元，較2022年5.20億元成長28.59％，2023年全年稅後淨利達0.45億元，較2022年同期成長1,711.00％、每股稅後盈餘(EPS) 2.08元，較2022年同期成長1,633.33％，改寫近5年營收、獲利創同期新高的表現。

台灣銘板表示，2023年產品別營收比重分別為卡片(含冷錢包卡) 71.44％、卡片個人化13.59％、銘板薄膜14.97％，其中，卡片(含冷錢包卡)營收明顯年增33.59％，主要係受惠於消費者對多元支付方式的需求高漲，以及國內外旅遊熱潮、銀行換卡潮、銀行和網路銀行積極推出各種聯名信用卡、綠色信用卡等，帶動消費者用卡需求維持穩健成長態勢，加上限量發行之NFC感應式冷錢包「FortVax」訂單已於2023年9月開始逐步出貨的助益下，堆疊公司旗下信用卡、金融卡、冷錢包等的製卡量保持良好的出貨暢旺。

台灣銘板同時致力於成本與費用嚴控、產能生產效率精進、產品組合結構朝高毛利率產品接單優化等策略執行，挹注2023年全年整體毛利率達30.03％，相較2022年的21.02％增加9.01個百分點、營業利益率達9.23％，相較2022年的0.74％增加8.49個百分點，稅後淨利率較2022年增加6.27個百分點達6.75％，可謂繳出三率三升的優異成績。

台灣銘板考量公司資本公積充沛且財務體質健全，今日經董事會決議通過2023年盈餘分配案，擬配發每股現金股利1元，配發率達48.08％，以期將公司營運回饋給全體股東共享。

展望2024年第一季，台灣銘板持續擴大整體業務接單動能，除了持續深化旗下卡片業務及卡片個人化領域，積極與多家銀行、 網路銀行等積極推出各式聯名信用卡、綠色信用卡外，同時看好Web 3.0加密貨幣市場的「冷錢包」成長需求，隨著旗下孫公司Cold Fusion Wallet與萬事達卡國際組織之BIN Sponsor新加坡商MatchMove的合作案，並率先全球首創推出兩張Web3.0簽帳卡，將有助於堆疊公司未來營運更上一層樓。