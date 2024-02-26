中光電財報／去年營收394億元 EPS 3.56元
中光電（5371）董事會26日通過2023年財報，合併營收394.92億元，年減20.7%。毛利率19.93%，年增0.94個百分點。稅後純益13.92億元，年減41%；每股稅後純益3.56元，獲利表現不如前年同期的6.03元。
中光電今年元月合併營收31.9億元，月減4.1%，年增12%，主要為兩大產品線營收皆較去年同期大幅成長。其中，影像產品元月出貨量7.3萬台，合併營收11.12億元，受到傳統淡季影響，分別月減15%及10%；分別年增39%及47%，主要受惠於家庭娛樂、智能微投影及商用機種出貨增加。展望2月，由於淡季與農曆年工作天數減少影響，預期出貨量減少。
節能產品元月合併營收15.69億元，月增2%，因電視及顯示器機種出貨增加；年增24.5%，主因TV營收年增73%帶動。元月大尺寸TV/PID營收為5.58億元，月成長10%；顯示器產品營收為1.85億元，月成長10%；NB機種營收約6.6億元，月減5%；Tablet機種營收約0.75億元，月成長36%。元月節能產品出貨量297.1萬片/台，月增17%，年增55%。展望本月，受到淡季與農曆年工作天數減少影響，出貨量將呈月減走勢。
中光電將於明（27）日召開線上法人說明會，說明去年第4季營運結果，並展望今年首季產業景氣。
中光電今天股價止跌收在平盤71.8元，成交量385張。
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