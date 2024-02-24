華新攻歐 營運將進補

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
華新麗華董事長焦佑倫。 聯合報系資料照
華新麗華董事長焦佑倫。 聯合報系資料照

華新（1605）昨（23）日召開法說會。針對赴歐洲市場發展，公司指出，兩年來關鍵性收購已完成不銹鋼策略布局，打造華新在歐洲不銹鋼與鎳基合金製造廠的獨特地位，對營運將自今年下半年、明年開始有明顯貢獻。

華新昨日也公布去年財報，全年獲利51.34億元、年減73.5%，每股稅後純益（EPS）1.32元，董事會決議擬配發現金股利1.1元；以收盤價36.05元估算，現金殖利率3%。

華新營運概況
華新營運概況

法說會中，華新就各事業群進行簡報現況和前景，在歐洲發展方面，該公司表示，最新進展是今年1月義大利子公司CAS以2,800萬歐元（約新台幣9.52億元）取得義大利Com.Steel Inox 65%股權，藉以鞏固不銹鋼製程關鍵料源。

接續，CAS再以1.35億歐元（約新台幣45.9億元）取得全球第五大無縫鋼管廠德國MST100%股權，以整合供應鏈並強化無縫管事業發展。

而兩年來關鍵性收購已完成不銹鋼策略布局，收購CAS與SMP，往高端材料發展包含航太國防、油氣、能源、醫療、汽車、工業及精密加工應用等。

同時收購Inox取得上游清淨材料，收購MST延伸下游高端產品應用，進行垂直整合，已構建專業經營團隊，可積極發揮產品、設備、認證、通路等綜效，打造華新在歐洲不銹鋼與鎳基合金製造廠的獨特地位，未來隨著所併購的事業陸續納入旗下，今年下半年、明年可對營運有明顯貢獻。

資源事業方面，目前鎳市場雖供過於求，但因電池及不銹鋼用鎳需求，整體鎳需求量將呈現緩步成長態勢；其中，印尼政府已明確不發放鎳金屬熔煉執照，加上部分不具成本競爭力的鎳金屬生產廠商開始關閉產能，有利後市發展。

至於該公司不銹鋼事業訂單量近期已明顯回升，惟價格未完全跟上，但總體而言，不銹鋼第1季整體表現將優於去年第4季。線纜事業方面，受益台電強韌電網計畫及大型科技業建廠需求強勁，目前接單已到2026年，預期今年表現穩定，會比去年好。

另外，該公司與世界三大海纜廠丹麥NKT合作打造高雄海底電纜廠和技術移轉進度超出預期，可如期於2027年供應國產海纜需求。

延伸閱讀

領先Cybertruck！Fisker Alaska貨卡將於歐洲開賣

影／Tesla特斯拉Cybertruck竟是手指殺手？先用香腸與蘿蔔試試！

彰化八卦山27公尺長新滑梯熱門 縣府：適合12歲以上挑戰

中資印尼鎳煉廠爆炸 2中公民列嫌犯

相關新聞

上奇攻醫療健康

軟體廠商上奇（6123）日前參與鴻海（2317）創辦人郭台銘個人投資的數位健康品牌永悅健康（H2U）B輪募資，進行策略性...

南亞科拚研發 搶AI商機

記憶體南亞科（2408）搶食AI商機，積極推進3D堆疊技術，開發高密度RDIMM產品，目標伺服器市場，鎖定雲端等大廠客戶...

南亞科看今年需求…逐季改善

南亞科昨（23）日通過今年資本支出預算案260億元，因應新廠興建、1B製程技術製程轉進等， 其中五成將投入製造生產設備，...

京元電去年EPS 4.78元

IC測試大廠京元電（2449）昨（23）日公布財報，受惠客戶需求持穩與業外挹注，帶動去年第4季稅後純益達15.68億元，...

龍年四強股 多頭先鋒

台股在輝達（NVIDIA）等美國高科技股大漲激勵下，昨（23）日再創新高，其中盤面最大金主外資逢高持續加碼、爆量、技術指...

台積概念股 火熱

OpenAI高層看好人工智慧（AI）前景，傳將募7兆美元蓋十多座晶圓廠，加上台積電海內外擴廠未歇，弘塑、辛耘、上品等台積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。