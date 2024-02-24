華新攻歐 營運將進補

華新（1605）昨（23）日召開法說會。針對赴歐洲市場發展，公司指出，兩年來關鍵性收購已完成不銹鋼策略布局，打造華新在歐洲不銹鋼與鎳基合金製造廠的獨特地位，對營運將自今年下半年、明年開始有明顯貢獻。

華新昨日也公布去年財報，全年獲利51.34億元、年減73.5%，每股稅後純益（EPS）1.32元，董事會決議擬配發現金股利1.1元；以收盤價36.05元估算，現金殖利率3%。

華新營運概況

法說會中，華新就各事業群進行簡報現況和前景，在歐洲發展方面，該公司表示，最新進展是今年1月義大利子公司CAS以2,800萬歐元（約新台幣9.52億元）取得義大利Com.Steel Inox 65%股權，藉以鞏固不銹鋼製程關鍵料源。

接續，CAS再以1.35億歐元（約新台幣45.9億元）取得全球第五大無縫鋼管廠德國MST100%股權，以整合供應鏈並強化無縫管事業發展。

而兩年來關鍵性收購已完成不銹鋼策略布局，收購CAS與SMP，往高端材料發展包含航太國防、油氣、能源、醫療、汽車、工業及精密加工應用等。

同時收購Inox取得上游清淨材料，收購MST延伸下游高端產品應用，進行垂直整合，已構建專業經營團隊，可積極發揮產品、設備、認證、通路等綜效，打造華新在歐洲不銹鋼與鎳基合金製造廠的獨特地位，未來隨著所併購的事業陸續納入旗下，今年下半年、明年可對營運有明顯貢獻。

資源事業方面，目前鎳市場雖供過於求，但因電池及不銹鋼用鎳需求，整體鎳需求量將呈現緩步成長態勢；其中，印尼政府已明確不發放鎳金屬熔煉執照，加上部分不具成本競爭力的鎳金屬生產廠商開始關閉產能，有利後市發展。

至於該公司不銹鋼事業訂單量近期已明顯回升，惟價格未完全跟上，但總體而言，不銹鋼第1季整體表現將優於去年第4季。線纜事業方面，受益台電強韌電網計畫及大型科技業建廠需求強勁，目前接單已到2026年，預期今年表現穩定，會比去年好。

另外，該公司與世界三大海纜廠丹麥NKT合作打造高雄海底電纜廠和技術移轉進度超出預期，可如期於2027年供應國產海纜需求。