元太去年EPS 6.85元

元太（8069）昨（23）日公布去年財報，去年歸屬於母公司業主淨利78.14億元，年減21.1%，每股純益6.85元，雖相較於2022年每股純益8.69元下滑，去年仍賺逾半股本。展望今年，元太董事長李政昊表示，預期將呈逐季成長走勢，營運展望相對樂觀。

元太昨天召開董事會，通過去年財報，決議去年盈餘擬配公告將現金股利4.5元，配發率65.6%。元太將於5月29日召開股東會。元太去年第4季稅後純益12.38億元，季減48.4%，年減32%，每股純益1.09元。

元太EPS

針對今年營運展望，李政昊表示，今年首季將會是營運的低點，預期將呈逐季成長走勢，對2024年的營運展望相對樂觀。

李政昊指出，今年第1季是營運低點，2024年會是「一季比一季好」逐季成長走勢。主要原因是ESL電子標籤產品由三色轉四色，客戶端庫存仍多了一點，還需要時間消化。李政昊強調，元太仍正面看待市場，對2024年的展望相對樂觀。元太去年第4季及今年第1季的營運，主要受到客戶端清庫存的影響，ESL產品由三色轉換到四色的時間也比想像中要長一點。

此外，在彩色eReader及eNote消費性產品方面，原本預期會在去年第3季及第4季陸續導入，但出現延遲，會延到今年導入彩色電子書閱讀器、及彩色電子筆記本。

元太去年初預期2023年營運「一季比一季好」情況未發生，但2024年將會是先蹲後跳的營運走勢。至於元太力推的大尺寸彩色海報的量產時間，會落在2024年第1季。

元太日前攜手台中童綜合醫院，在健康檢查流程中導入彩色無電池電子紙智慧卡。李政昊表示，童綜合醫院的電子紙健檢卡導入全彩無電池電子紙解決方案，為童綜合醫院帶來更高效能的無紙化作業效率。

元太昨（23）日股價231.5元，下跌1.5元，跌幅0.64%，成交總量5,496張。